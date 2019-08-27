MEHTAP YILMAZ - OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, 15-17 Ekim'de iktisadi planlama ve sanayi politikalarının masaya yatırılacağı "Uluslararası Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı"na (SEPIP 2019) ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Dünyanın önde gelen iktisatçılarının OSTİM Teknik Üniversitesinde buluşacağı konferansın konu başlıkları arasında 'Sanayi Politikalarının Etkenliği ve Teknoloji Dağılımı' ile 'Teknolojik Gelişim ve Sınai Kalkınma' da olacak." dedi.

Yülek, AA muhabirine, 2014 yılından itibaren çeşitli ülkelerde düzenlenen ve bu sene OSTİM Teknik Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı "Uluslararası Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

İktisadi planlama ve sanayi politikalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli rol oynadığına işaret eden Yülek, Türkiye'de ve dünyada bu konuda mesafe katedilmesi için önemli araştırma ve çalışmalar yapılarak etkinlikler düzenlendiğini söyledi.