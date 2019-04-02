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OSTİM'de Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın: - "Burada, nitelikli ürün üreten, proje hazırlayan Ar-Ge çalışması yapan bütün hocalarımız ve firmalarımızın hayallerini gerçekleştirecek bir ortam olacak" - Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık: - " Ajans olarak hedefimiz milli ve yerli üretim"

Girişimcilere ve KOBİ'lere teknolojik potansiyeli olan ürünlerin üretimi, ticarileştirilmesi ve piyasaya sürülmesi aşamalarında rehberlik ve finansman imkanı gibi konularda destek sağlayacak OSTİM Teknopark'taki Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi törenle açıldı.

Teknopark'taki törene OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da katıldı.

Aydın, törendeki konuşmasında, OSTİM Teknopark'ı kullananların yanı sıra üniversitelerin ve sanayicilerin çok amaçlı olarak yararlanabilecekleri bir teknoloji atölyesinin devreye alındığını söyledi.

Teknopark'tan 7 üniversitenin faydalandığını anlatan Aydın, "Bu, Türkiye'de çok alışılagelmiş bir yapı değil. Nitelikli ürün üreten, proje hazırlayan Ar-Ge çalışması yapan bütün hocalarımızı ve firmalarımızı buraya davet ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirecek ortam burada hazır bulunmuş olacak." dedi.

- "Hedefimiz yerli ve milli üretim"

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında projeyi destekleyen Ankara Kalkınma Ajansının Genel Sekreteri Arif Şayık da ajans olarak hedeflerinin milli ve yerli üretim olduğunu dile getirdi.

OSTİM Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sunduğu altyapı imkanlarına da değinen Şayık, teknoloji ekosisteminin devlet destekleriyle geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle merkez açıldı.

- Merkez hakkında

Merkezin, teknolojik potansiyeli olan ürünlerin üretimi, ticarileştirilmesi ve piyasaya sürülmesi aşamalarında girişimci ve KOBİ'lere rehberlik, finansman imkanı, potansiyel ortaklık toplantıları, makine ve teçhizat desteği sağlanması gibi konularda ortak kullanım alanı olarak kullanılması hedefleniyor.

Projeyle ülke endüstrisi için katma değeri yüksek, milli ve yerli üretim odaklı ürünlerin üretilebilmesi, makine ve teçhizat israfının önüne geçilebilmesi, genç girişimcilerin desteklenmesi, prototip imalat sürelerinin kısalması, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılması ve çeşitli teknik alanlarda mentorluk desteği verilmesi amaçlanıyor.

Merkez, teknoloji tabanlı firmalara yönelik, prototip üretimi ve Ar-Ge çalışmalarına imkan oluşturacak alternatifli makine parkuru ve ofis şeklinde kullanabilecek alanları olan bir atölye işlevi de görecek.

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