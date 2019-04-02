OSTİM'de Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi açıldı

Girişimcilere ve KOBİ'lere teknolojik potansiyeli olan ürünlerin üretimi, ticarileştirilmesi ve piyasaya sürülmesi aşamalarında rehberlik ve finansman imkanı gibi konularda destek sağlayacak OSTİM Teknopark'taki Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi törenle açıldı.

Teknopark'taki törene OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da katıldı.

Aydın, törendeki konuşmasında, OSTİM Teknopark'ı kullananların yanı sıra üniversitelerin ve sanayicilerin çok amaçlı olarak yararlanabilecekleri bir teknoloji atölyesinin devreye alındığını söyledi.

Teknopark'tan 7 üniversitenin faydalandığını anlatan Aydın, "Bu, Türkiye'de çok alışılagelmiş bir yapı değil. Nitelikli ürün üreten, proje hazırlayan Ar-Ge çalışması yapan bütün hocalarımızı ve firmalarımızı buraya davet ediyoruz. Herkesin hayalini gerçekleştirecek ortam burada hazır bulunmuş olacak." dedi.

- "Hedefimiz yerli ve milli üretim"

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında projeyi destekleyen Ankara Kalkınma Ajansının Genel Sekreteri Arif Şayık da ajans olarak hedeflerinin milli ve yerli üretim olduğunu dile getirdi.