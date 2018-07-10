OSTİM'den yeni kabineye kutlama mesajı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Orhan Aydın, "Sorumluluğunun farkında olan bir yönetim var. Cumhurbaşkanımızın özellikle buna inanmışlığı, herkesi motive edecektir. Bu yolda hep beraber yeni bir dünyanın kuruluşuna şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aydın, yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Eğitimi, üretimi ve ihracatı önceliklendiren bir kalkınma politikası beklediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Hep beraber seferber olmalıyız, çalışmalıyız, üretmeliyiz. Yeni yapı buna cevap verebilecek bir dinamizm içeriyor. Biz de elimizden geldiği kadar üretim dünyası, özellikle KOBİ'ler olarak her türlü katkıyı, desteği ve çabayı göstereceğiz. Buna mecburuz. Üretmeden, üretimi öne almadan hiçbir sorunun çözümü mümkün gözükmüyor. Sorumluluğunun farkında olan bir yönetim var. Cumhurbaşkanımızın özellikle buna inanmışlığı, herkesi motive edecektir. Bu yolda hep beraber yeni bir dünyanın kuruluşuna şahitlik edeceğiz."

