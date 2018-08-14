FİNANS

OSTİM'li sanayicilerden "spekülatif atak" tepkisi

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

OSTİM Yönetim Kurulu: - "Mazlum milletlerin umudu Türkiye, dövizdeki algı operasyonları başta olmak üzere finansal girişimlerle diz çöktürülmek istenmektedir" - "Üreteceğiz, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Her biri Türk girişimcisi, mühendisi ve işçisinin alın teriyle yoğrulan fabrikalarımızın çarklarını döndüreceğiz"

OSTİM Yönetim Kurulunca, dövizdeki algı operasyonları başta olmak üzere finansal girişimlerle Türkiye'ye diz çöktürülmek istenildiği belirtilerek, "Üreteceğiz, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Her biri Türk girişimcisi, mühendisi ve işçisinin alın teriyle yoğrulan fabrikalarımızın çarklarını döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

OSTİM Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, piyasalara yönelik "spekülatif atağa" ilişkin, Türkiye üzerinde oynanan oyunların son perdesinde yaşananların, emperyalizmin amaçları uğrunda neler yapabileceğini bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Türkiye'nin son 5-6 yıl içinde çok sayıda girişimle karşı karşıya kaldığı, 15 Temmuz'un alçak emellerinin vatansever halkın kanıyla, canıyla bertaraf edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mazlum milletlerin umudu Türkiye, dövizdeki algı operasyonları başta olmak üzere finansal girişimlerle diz çöktürülmek istenmektedir.

Yerli ve milli olmak, vatan sevgisi demektir. Vatan sevgisi ise Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsüyle güçlenir. Kalkınma yolunda en önemli parametre, tasarlamak, üretmek ve ihraç etmektir.

Son yıllarda milli sanayi yolunda atılan adımlar hepimizin umudu olmuştur. Savunma sanayisinden enerjiye, raylı sistemlerden haberleşme teknolojilerine kadar ve bunlara ek birçok alanda kendi alın ve akıl terimizi akıtarak ortaya çıkarılan çalışmalar, Türkiye'nin geleceğinin işaret fişekleridir.

Ülkelerin gücü üretimdir. Bu nedenle üretim kabiliyetinin geliştirilerek devamı elzemdir. Aksi halde gelişmiş ülkelerin yukarı çektiği merdiven itilmeye devam edilir ve başkalarının lütfettiğiyle yetinilir. Gerek ekonomik gerekse siyasi alanda yakalanan ivmenin devamı için üreteceğiz, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Her biri Türk girişimcisi, mühendisi ve işçisinin alın teriyle yoğrulan fabrikalarımızın çarklarını döndüreceğiz."

Açıklamada, Türkiye'nin hedeflerine her zamankinden daha çok inançla ve azimle yürüyecek sanayicilerin her şart ve koşulda devletin yanında olduğu vurgulandı.

Birlik ve beraberlik mesajının verildiği açıklamada, "780 bin kilometrekare tek vatandır, her köşesi şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanmıştır. Bu ülke hepimizindir. Vatanımızı bölemeyecekler. Hep birlikte Türkiye'yiz." ifadesi kullanıldı.

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