OTAŞ'ın Türk Telekom'daki hisselerinin devrine onay verildi

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ), Türk Telekom'daki yüzde 55 oranındaki hisselerinin kredi veren bankalara devrini onayladı.

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan şirkete iletilen resmi bildirime göre, OTAŞ'ın, Türk Telekom'da bulunan yüzde 55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü bildirildi.

Lübnanlı Hariri ailesinin sahibi olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın almıştı. Oger Telecom, Türkiye'de kurduğu OTAŞ adlı şirket üzerinden satın almayı gerçekleştirmişti.

OTAŞ, 2013'te Türk Telekom'da sahip olduğu hisseleri teminat göstererek 4,75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti. Bu süreçte kredi sağlayan bankalar da bir ortak girişim şirketi kurarak, yüzde 55'lik hisseleri devralmak yoluna gitmişti.

