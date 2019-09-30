FİNANS

Otel doluluğunda İstanbul, Barcelona ve Londra'yı geçti

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),Türkiye'nin Ağustos 2019 otel doluluklarının 2018’in aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olduğunu açıkladı.

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Eylül (DHA)- Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),Türkiye'nin Ağustos 2019 otel doluluklarının 2018’in aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olduğunu açıkladı. Türkiye’nin aylık bazda dolulukları Avrupa ortalamasının üzerine çıktı.İstanbul, dünyanın en çok turist çeken kentlerinden olan Barcelona ve Londra'yı geçerek yüzde 87.7 doluluk oranı ile aylık bazda Avrupa’nın en fazla dolu 10 şehrinden biri oldu. UEFA Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da gerçekleşmesi bu yükselişin etkenlerinden biri olduğu açıklandı

Turizmde yüksek sezon geride kalırken, konaklama sektörünün ağustos ayı performansı da belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Ağustos 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olarak kaydedildiğini açıkladı. Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul da aylık bazda da olsa yeniden Avrupa’nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri olarak milyonlarca turistin gittiği Barcelona ve Londra'yı geçti. İstanbul Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada yer aldı. UEFA Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da gerçekleşmesi bu yükselişin etkenlerinden biri oldu. Ancak ülke bazında dolulukta Türkiye 27 ülke arasında 15. sırada yer aldı. Ağustos 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 77.7 oldu.

Fiyatlarda ilk hedef 2012 yılını yakalamak

STR verilerine göre, konaklama sektörü fiyatları da yükseliş kaydetti, ancak Avrupa ortalaması yakalanamadı. Türkiye’nin Ağustos 2019’da Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.9 artışla 105 euro’ya ulaşırken, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 27.9 artışla 83.4 euro olarak gerçekleşti. Ağustos 2019’da aylık bazda Avrupa’da oda fiyatı ortalaması 117.7 euro, oda başı gelir ortalaması ise 91.5 euro oldu. Türkiye’nin Ocak-Ağustos 2019 dönemi ortalama dolulukları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla yüzde 67.3, oda fiyatı yüzde 11.5 artışla 79.6 euro, oda başı gelirler ise yüzde 13.4 artışla 53.6 euro oldu. Oda fiyatlarında rekor düzeye; Türkiye ortalamasında 115.6 euro, İstanbul ortalamasında 152.9 euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.

İstanbul’da yüzde 87.7

İstanbul'un Ağustos 2018’de yüzde 84 olan doluluk oranı, Ağustos 2019'da yüzde 4.4 artarak yüzde 87.7 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 107.3 ile Ağustos 2018'e göre yüzde 20.1 artış gösterdi. Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 25.4 artış yaşandı ve 94.1 euro olarak ölçüldü. Ocak-Ağustos 2019 döneminde ise İstanbul’un ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 artışla yüzde 73.7’ye, oda bedeli yüzde 11 artışla 90.2 euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.9 artışla 66.4 euro’ya ulaştı.

Antalya’da yüzde 82.9

Antalya’da Ağustos 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.4 artarak, yüzde 82.9 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 174.7 euro ile Ağustos 2018'e göre yüzde 25.7 artış yakaladı. Odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 31.2 artışla 144.8 euro olarak ölçüldü. Ocak

PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni mesleği İşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldiDış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi
Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruzBakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.