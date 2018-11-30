Otel dolulukları da fiyatlar da yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Ekim 2018 otel dolulukları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak yüzde 69,4 oldu.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Türk turizminin en önemli sacayaklarından konaklama sektöründe hem doluluklar hem de fiyatlardaki gelir artışı sevindiriyor.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı "Ekim 2018 Ülke Performans Raporu" açıklandı.

Rapora göre, Türkiye'nin Ekim 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak yüzde 69,4 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 64,5 olmuştu. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Ekim 2018’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artışla 74 avroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 31,1 artışla 51,4 avroya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, fiyat ve gelir artışının sürdüğünü belirterek, bunun pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösterdiğini kaydetti. Bayındır, özellikle Avrupa ülkelerinden geri dönüşün başlamasının sevindirici olduğunu aktardı.