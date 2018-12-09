FİNANS

Oteller yeni yıla dolu girecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu: - "Bu sene yılbaşı gecesi rezervasyonlarında yurt dışı tercihlerin düşüşe geçmesi dolayısıyla talep yüzde 30 daha fazla. Kıbrıs, Antalya, Alanya, Bodrum ve Çeşme otellerinde doluluk yüzde 100'e yaklaştı"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yılbaşı programı yapan birçok otelin bir ay öncesinden dolduğunu belirterek, "Bu sene yurt dışı tercihlerin düşüşe geçmesi dolayısıyla talep yüzde 30 daha fazla. Kıbrıs, Antalya, Alanya, Bodrum ve Çeşme otellerinde doluluk yüzde 100'e yaklaştı." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dış Turizm İhtisas Başkanlığı görevini de yürüten Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörü için yeni sezonun yılbaşı programlarıyla başladığına dikkati çekti.

Bu yıl turizmde umutlu bir sezona girildiğini, iç ve dış turizmde erken rezervasyon sezonunun oldukça hareketli geçtiğini dile getiren Polatoğlu, yılbaşı programlarında da benzer bir durumun yaşandığını söyledi.

Polatoğlu, "Bu sene yılbaşı gecesi rezervasyonlarında yurt dışı tercihlerin düşüşe geçmesi dolayısıyla otellerimizde talep yüzde 30 daha fazla. Kıbrıs, Antalya, Alanya, Bodrum ve Çeşme otellerinde doluluk yüzde 100'e yaklaştı. Dağ otellerinde yılbaşı için tek bir oda kalmadı diyebiliriz. SPA ve termal olanaklar sunan oteller de tercih nedeni." diye konuştu.

Yılbaşı için hazırlanan paket programların fiyatlarında geçen seneye yüzde 50 ile 70 arasında değişen artış olduğunu kaydeden Polatoğlu, yine de bunun rezervasyonlara olumsuz yansımadığını belirtti.

- "Bir gastronomi turisti, 15 turiste bedel"

Turizm sektöründe son yıllarda çeşitliliğin arttığına değinen Polatoğlu, tesisleşmeyle birlikte termal, gastronomi ve kış turizminin de popüler hale geldiğine dikkati çekti.

Yeni alanlarda Türkiye'nin en şanslı olduğu noktanın, gastronomi olduğunu belirten Polatoğlu, bunun tanıtımı için tüm sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğini savundu.

Polatoğlu, "Gastronomi üç aya mahkum değil. 'Turizm 12 aya yayılmalı' diyorsak elimizdeki en güçlü öge gastronomi. Mesela bu yıl turizmde 'gastronomi yılı' ilan edilebilir. Gastronomi için gelen, zengin turisttir. Gezmiştir, doymuştur, artık keyif için para harcamaktadır. Bir gastronomi turisti, normal bir turiste göre 15 kat daha fazla para bırakır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
gastronomi otel tatil turizm yeni yıl

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