Otellerde 2020 rezervasyonları başladı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, 2019'da turizmin güzel bir başlangıç yaptığını, bu tablonun devam ettiğini söyledi.

Yedi aylık rakamsal verilerin son derece sevindirici olduğunu vurgulayan Ayık, yıl başında Türkiye geneli için 50 milyonun üzerinde, Antalya için ise 16 milyon turist hedeflediklerini, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Geçen yılki gibi bu yıl da turizmde çift haneli büyümenin devam ettiğine değinen Ayık, aynı trend devam ettiği takdirde yıl sonunda 50 milyonun üzerinde yabancı turist rakamına ulaşılacağını ifade etti.

Hazırlıkların 2020 yılı için de başladığını aktaran Ayık, gelecek yıl da çift haneli büyüme beklediklerini dile getirdi. Kontratların 2020 için başladığını, pazarlama faaliyetlerinin de yavaş yavaş devreye gireceğini anlatan Ayık, şunları kaydetti: