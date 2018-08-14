FİNANS

"Otellerde ortalama yüzde 95-100 arasında bir doluluk olacaktır"

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı: - "Kurban Bayramı döneminde bölgesel ve tesis doluluklarının yüksek seyredeceğini söyleyebiliriz. Otellerde ortalama yüzde 95-100 arasında bir doluluk olacaktır" - "Turizmde en iyi yıl olan 2014'deki 12 milyon turisti geçeceğimizi söyleyebiliriz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Kurban Bayramı döneminde turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 95-100 arasında olacağını bildirdi.

Yağcı, Belek Turizm Bölgesi'nde bir otelde gerçekleştirilen AKTOB'un ağustos ayı olağan toplantısında, dünyada seyahat edenlerin sayısının giderek arttığını, bu konuda en fazla para harcayan ilk üç ülkenin de Çin, ABD ve Almanya olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve Antalya'da da 2018'de turist sayısı bakımından ciddi bir büyüme yaşandığını, temmuz rakamlarının en iyi yıl olan 2014 rakamlarını geçtiğini vurgulayan Yağcı, artış trendinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Türkiye turizminde en çok tartışılan konulardan birinin "Her şey dahil" tatil sistemi olduğunu ifade eden Yağcı, AKTOB olarak her şey dahil konseptine standart getirmek amacıyla bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Her şey dahilin dünyada ilk 1950'de uygulandığını, fakat bugüne kadar standardı oluşturulmadığını aktaran Yağcı, "Her şey dahil bizim için bir gereksinimdi, bir pazarlama stratejisiydi. Bunu da çok başarılı şekilde uyguladık. Her şey dahil önemli fakat hak ettiği fiyattan satmamız gerekiyor. Biz her şey dahili standart her şey dahil, orta her şey dahil, yüksek her şey dahil olarak 3 gruba ayırdık. Standardı da buna göre belirledik. Oteller için bir bağlayıcılığı yok fakat rehber niteliğinde bir çalışma." diye konuştu.

Turizm rakamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yağcı, ağustosun 12 gününde geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı bakımından yüzde 18'lik bir büyümenin söz konusu olduğunu söyledi.

- "2014'deki 12 milyon turisti geçeceğimizi söyleyebiliriz"

"Biz bu sene Antalya'da çift haneli bir büyüme yakalayacağız. Turizmde en iyi yıl olan 2014'deki 12 milyon turisti geçeceğimizi söyleyebiliriz." diyen Yağcı, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatili turizmde yüksek sezon olarak tabir edilen talebin en yüksek olduğu döneme denk geldi. Yabancı pazarlardan ciddi bir talep artışı var. İç pazardan da daha önceden aldığımız erken rezervasyondan bir talep söz konusu. Dolayısıyla Kurban Bayramı döneminde bölgesel ve tesis doluluklarının yüksek seyredeceğini söyleyebiliriz. Otellerde ortalama yüzde 95-100 arasında bir doluluk olacaktır. Turizm gelirlerine şu anda her dönemden fazla ihtiyaç duyuluyor. Turizm sektörünün bu noktada ne kadar stratejik bir sektör olduğunu biliyoruz. Hepimizin Türkiye ve Antalya'ya daha fazla turist getirmemiz, lazım. Yaptığımız işi bir takım işi olarak görün, birbirimizi anlayarak, birbirimize yardımcı olarak kur artışının etkisini en aza indirmemiz gerektiğini söylüyorum."

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