OTİAD'ın sokak iftarları

İSTANBUL(AA) - Osmanbey Tekstilci ve İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Rıdvan Kandağ, "2 bin 450 firmamızın yaklaşık 60 bin çalışanı, OTİAD çatısı altında bölgemize, İstanbul'umuza, ülkemize katma değer sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

OTİAD'dan yapılan açıklamaya göre, OTİAD tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen sokak iftarları, Osmanbey'i canlandırdı. OTİAD iftarları, bu yıl 3 gün sürdü. Osmanbey'deki firma sahipleri, çalışanları ve Osmanbey'de oturan vatandaşların katıldığı iftar sofraları, OTİAD üyelerinin verdiği destekle bu yıl daha geniş çaplı bir katılıma sahne oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ, tekstil sektörünün en büyük yatırım merkezi olan Osmanbey'de vatandaşlarla üreticinin buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Şişli'nin önde gelen isimleri, kurulan iftar sofralarında bir araya gelerek hem yatırımcıya hem de tüketiciye birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yeni dönemde kurduğumuz sofraların bize verdiği güçle daha büyük üretim ve ihracat hedeflerine ulaşacağız.