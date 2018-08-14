Oto lastik satışları yüzde 61 arttı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın 9 günlük uzun bir tatile dönüşmesi online alışveriş kullanıcılarına seyahat fırsatı sunarken, n11.com'da son 11 günde yapılan oto lastiği satışlarında yüzde 61'lik artış gözlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, oto lastiğin yanı sıra satışında dikkati çeken artış gözlenen diğer ürünler yüzde 64'le beyaz eşya setleri, yüzde 51'le derin dondurucu ve yüzde 59 artışla buzdolabı oldu.

Kadın ve erkeklerin Kurban Bayramı öncesi online alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan n11.com verilerine göre, kadınlar en çok çocuk oyuncakları, kitap, saç bakım şekillendirme ürünleri satın alırken, erkekler sağlık ve medikal ürünlere ilgi gösterdi. Onu kitap, fitness ve kondisyon ürünleri ve cep telefonu kılıfı izledi.

142 bin sipariş adedi ile İstanbul, Kurban Bayramı online alışverişte birinci sıraya yerleşirken, onu Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

