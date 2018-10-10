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Otobüs biletlerinde "enflasyonla mücadele" indirimi yolda

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım: - "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yapılan çağrıya otobüs firmaları olarak duyarsız kalmayacağız" - "Otobüs firması temsilcileriyle en kısa zamanda toplanıp, konuyu görüşeceğiz. Yapılacak toplantıda, firma temsilcilerimizin de görüşleri doğrultusunda otobüs biletlerinde yüzde 10'dan fazla indirim yapmayı düşünüyoruz"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yapılan çağrıya otobüs firmaları olarak duyarsız kalmayacaklarını belirterek, "Otobüs firması temsilcileriyle en kısa zamanda toplanıp, konuyu görüşeceğiz. Yapılacak toplantıda, firma temsilcilerimizin de görüşleri doğrultusunda otobüs biletlerinde yüzde 10'dan fazla indirim yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na otobüs firmalarının da destek vereceğini söyledi.

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret eden Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

Yıldırım, program kapsamında yapılan çağrıya otobüs firmaları olarak duyarsız kalmayacaklarını vurgulayarak, "Otobüs firması temsilcileriyle en kısa zamanda toplanıp, konuyu görüşeceğiz. Yapılacak toplantıda, firma temsilcilerimizin de görüşleri doğrultusunda otobüs biletlerinde yüzde 10'dan fazla indirim yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Otobüs firmaları olarak ellerini taşın altına koyacaklarını ifade eden Yıldırım, "Bu ülke bizim. Refahı paylaştığımız gibi sıkıntıları da paylaşacağız. Ülkemizin düzlüğe çıkması için biz de otobüs firmaları olarak elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde en fazla otobüsle seyahat eden kesimin üniversite öğrencileri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, yapılacak indirimin hem ülke hem sektör hem de öğrenciler için önem taşıdığını kaydetti.

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