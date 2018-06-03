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Otobüs firmalarına ek sefer izni

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek - Ek sefer izni 9 Haziran'da başlayacak 26 Haziran'da sona erecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere ilişkin izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek.

AA muhabirinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgeden derlediği bilgilere göre, seçim süreci ve bayram tatili dolayısıyla haziran ayında yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların şehirler arası seyahat talebi mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda sunulacak karayolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ulaşım sorunu yaşanmaması açısından önemli bir düzenlemeye gerçekleştirildi.

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere ilişkin izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek. Böylece vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulunduracak.

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