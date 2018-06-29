FİNANS

Otokar "akıllı asistan"ı kullanıma sundu

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Kullanıcılar, Otokar'ın akıllı asistan uygulaması sayesinde araç garanti başlangıç bitiş tarihlerini, periyodik bakımlarını, yer ve zamanlamaları takip edip; bulunduğu bölgeye en yakın bayi ve servisleri görüntüleyip, yol tarifi alabilecek

İSTANBUL (AA) - Otokar, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde geliştirdiği "akıllı asistan" uygulamasını araç sahiplerinin kullanımına sundu.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı beklentileri doğrultusunda tasarladığı yenilikçi araçları, Ar-Ge çalışmaları ve sahip olduğu teknolojilerle sektöre yön veren Otokar, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde geliştirdiği akıllı asistan uygulamasını araç sahiplerinin kullanımına sundu.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 ana temada 15 farklı proje üzerinde yürüttüğü çalışmalarla müşteri ve çalışan memnuniyetini ana odağına alan Otokar, Android ve IOS işletim sistemine sahip telefonlar için geliştirdiği uygulamayla araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak.

Otokar müşterilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alacak uygulama üzerinden 10’dan fazla işlemi tek tıkla gerçekleştirilebilecek.

Kullanıcılar, Otokar'ın uygulaması sayesinde araç garanti başlangıç bitiş tarihlerini, periyodik bakımlarını, yer ve zamanlamaları takip edip; bulunduğu bölgeye en yakın bayi ve servisleri görüntüleyip, yol tarifi alabilecek.

Ayrıca aracın ömrünü ve verimliliğini uzatan düzenli bakım paketleri içeriklerini uygulamadan görüntüleyebilecek. Otokar ve ürünleri hakkında güncel bilgilerin, kampanyaların görüntülenebildiği uygulama üzerinde acil durumlar için tek tıkla ulaşılabilen "Acil Numaralar" bölümü de yer alıyor.

Otokar Destek Hattı ve Otokar WhatsApp Hattı’na erişim imkanı da sunan uygulama, araç gösterge panelinde yer alan simgeleri de dile getiriyor. "Gösterge Paneli" bölümünü kullanan araç sahipleri, kullandığı araca özel simgeleri detaylıca ne işe yaradığını öğrenebiliyor.

\

- Araç ömrünü uzatacak tüyolar

Ticari araç sahipleri Otokar uygulaması üzerinden araçlarına özel olarak hazırlanan video içeriklere de "Eğitim" bölümünden ulaşabilecek.

Araç tanıtımlarının yer aldığı video içeriklerinin yanı sıra araç sahipleri teknik konularda da uygulamayı kullanabilecek. Hesaplı ipuçlarının bulunduğu uygulama ile Otokar kullanıcıları, araçlarını daha ekonomik kullanıp; olabilecek arızaları minimuma indirebilecek.

Otokar’ın uygulaması park sorununu da tarihe karıştıracak. Araç sahipleri ilk kez gittikleri yerlerde artık yabancılık çekmeyecek. Araçlarını park ettikleri bölgeleri dijital harita üzerinden işaretleyen kullanıcılar, tek bir tıkla park ettiği yeri görüntüleyip, navigasyon uygulaması ile aracına ulaşabilecek.

Bu bölüm üzerinde araç kullanıcıları ayrıca park ettiği yeri yolcularıyla da paylaşabilecek. Aracın park süresi, park edilen yer gibi bilgilerinin de paylaşılabildiği uygulama ile en yakın yakıt istasyonları da görüntülenip yol tarifi alınabiliyor.

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurduOlumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybettiÜnlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Otokar otomotiv

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.