Otokar, Bahreyn'de dünyaca ünlü zırhlı araçlarını tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Otokar, 14-16 Kasım'da düzenlenecek Bahreyn Uluslararası Havacılık Fuarı'nda (BIAS 2018) zırhlı araçları ile kendi tasarımı olan kule sistemlerini tanıtacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden ve milli askeri araç üreticisi Otokar, dünyanın dört bir yanında kara sistemlerindeki kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.

Otokar, 14-16 Kasım'da Bahreyn’de düzenlenecek BIAS 2018'de zırhlı araçları ile kendi tasarımı olan kule sistemlerini tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve iç güvenlik güçlerinin önde gelen tedarikçilerinden olan Otokar'ın, sahip olduğu kabiliyetler ve geniş ürün ailesiyle uluslararası savunma sanayisindeki yerini güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

Bugün fikri mülkiyet hakları Otokar’a ait 30 binden fazla ürünün, 32 ülkede 55 farklı kullanıcı tarafından kullanıldığını bildiren Görgüç, "Bu ülkeler arasında yer alan Bahreyn’de de 2002 yılından bu yana ürünlerimiz hizmet ediyor. Bu nedenle Bahreyn’de düzenlenen BIAS’a katılmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.