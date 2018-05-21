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Otokar KADEX 2018’e üç araçla katılacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Otomotiv üreticisi Otokar, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Kazakistan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı KADEX 2018'e üç araçla katılacak.

Otokar KADEX 2018’e üç araçla katılacak

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Otomotiv üreticisi Otokar, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Kazakistan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı KADEX 2018'e üç araçla katılacak. Otokar, 26 Mayıs’a kadar sürecek fuarda ARMA 8x8, COBRA II ve URAL zırhlı araçlarını sergileyecek.
Otokar, bu yıl beşinci kez Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kazakistan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı KADEX 2018'e katılıyor.
Fuarda Otokar, yüksek koruma seviyesi, geniş iç hacmi ve üstün hareket kabiliyeti ile dikkat çeken COBRA II, yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA 8x8 ve URAL Yük Taşıyıcı Zırhlı aracını tanıtacak.
Bir kez daha KADEX'te yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 30 binden fazla askeri aracımız Kazakistan ordusu da dahil beş kıtada 50'den fazla kullanıcının envanterinde aktif olarak görev alıyor. KADEX ile Kazakistan'la olan kuvvetli işbirliğimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Son 10 yılda cirosunun yüzde 4.0'ını Ar-Ge çalışmalarına ayıran Otokar'ın ihtiyaçlara uygun olarak geliştirdiği araçlarıyla ürün gamını sürekli yenilediğini ve genişlettiğini de belirten Görgüç şöyle devam etti:
"Otokar teknoloji üstünlüğü, mühendislik gücü, tasarım kabiliyeti ve askeri araçlar alanında 30 yılı aşan tecrübesi ile dünya savunma sanayii sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
“Savunma sanayiinde kara sistemleri alanında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek geniş ürün yelpazemiz ile modern ordulara farklı konfigürasyonlarda platformlar sunabiliyoruz.
“Öte yandan Türkiye savunma sanayii için tek kalemde alınan en büyük ihracat anlaşmasını gerçekleştiren, sektördeki konumunu teknoloji ve know-how ihracatı ile farklı bir boyuta taşıyan Otokar, savunma sanayiinde artık sadece ürün değil; global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetleri ile de ön plana çıkıyor. Kazakistan gibi dost ve müttefik ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi gibi işbirliklerine her zaman hazırız.”
Birleşmiş Milletler görevleri başta olmak üzere, NATO ülkelerinde, Doğu ve Orta Avrupa bölgelerinden Afrika’ya kadar dünyanın farklı noktalarında 30 binden fazla askeri aracı kullanılan Otokar, fuarda yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler aracı ARMA 8x8’i de sergiliyor.
Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip ARMA, en zor arazi ve iklim koşullarında hizmet veriyor. Amfibik opsiyonu da mevcut olan ARMA 8x8; özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor.
Zırhlı Personel Taşıyıcı, Zırhlı Muharebe Aracı, Havan Aracı, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Aracı, İstihkam Aracı, Zırhlı Kurtarıcı, Komuta Kontrol aracı gibi farklı görevlerde yer alabilen Otokar ARMA, 7,62 mm’den 105 mm’ye kadar farklı silah sistemleri ile kullanılabiliyor. ARMA, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor.
Otokar’ın KADEX’te dış alanda sergilediği araçlarından COBRA II, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunurken; yurtdışına da ihraç edilen COBRA II, üstün arazi performansı, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor.
Dokuz personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor.
Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor.
COBRA II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve iç güvenlik güçlerinin envanterinde ve yurtdışında da başarıyla aktif görev alan URAL’ın Zırhlı Yük Taşıyıcı Aracı, tehlikeli ve risk altındaki bölgelerde yer alan birliklere yakıt, yiyecek, su gibi hayati öneme sahip malzemelerin ikmalinde kullanılmak üzere geliştirildi. İç güvenlik güçlerinde, operasyon bölgesinde ve cephede de ikmal aracı olarak kullanılabilen URAL, zırhlı kabini sayesinde personelin görev sırasında güvenliğini sağlıyor.
Zırhlı kabin ve motor kompartımanına sahip araç, 1+1 kişi oturma kapasitesine sahip. Araçta aynı zamanda, gövde üzerinde 360 derece dönebilen silah kulesi bulunuyor. Aracın arkasında yer alan kasalar, görev ihtiyacına göre personelin özel bir sabitleme mekanizmasıyla hızla ve kolaylıkla değiştirilebileceği şekilde tasarlandı. Bu sayede hızlı şekilde farklı görevlere uyarlanabilirliği sağlandı. (Fotoğraflı)

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