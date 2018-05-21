FİNANS

Otokar, Kazakistan'da 3 aracını sergileyecek

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

Otokar Genel Müdürü Görgüç: - "Özgün Türk tasarımı olan, Türk mühendisliğinin ve Türk işçisinin emeği ile üretilen araçlarımızın uluslararası arenada her geçen gün daha fazla tercih edilmesinden, kazandığı başarılardan gurur duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Otokar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kazakistan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı KADEX 2018'e üç aracı ile katılacak.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli katılım gösterdiği fuarda Otokar, yüksek koruma seviyesi, geniş iç hacmi ve üstün hareket kabiliyeti ile dikkat çeken COBRA II, yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA 8x8 ve URAL Yük Taşıyıcı Zırhlı aracını tanıtacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, KADEX'te bir kez daha yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 30 binden fazla askeri aracımız Kazakistan ordusu da dahil 5 kıtada 50'den fazla kullanıcının envanterinde aktif olarak görev alıyor. Özgün Türk tasarımı olan, Türk mühendisliğinin ve Türk işçisinin emeği ile üretilen araçlarımızın uluslararası arenada her geçen gün daha fazla tercih edilmesinden, kazandığı başarılardan gurur duyuyoruz. KADEX ile Kazakistan'la olan kuvvetli işbirliğimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan, fuar boyunca farklı işbirliği fırsatlarını da değerlendireceğiz."

Görgüç, son 10 yılda cirosunun yüzde 4'ünü Ar-Ge çalışmalarına ayıran Otokar'ın ihtiyaçlara uygun olarak geliştirdiği araçlarıyla ürün gamını sürekli yenilediğini ve genişlettiğini kaydederek, şirketin, teknoloji üstünlüğü, mühendislik gücü, tasarım kabiliyeti ve askeri araçlar alanında 30 yılı aşan tecrübesi ile dünya savunma sanayisi sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Savunma sanayisinde kara sistemleri alanında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi ile modern ordulara farklı konfigürasyonlarda platformlar sunabildiklerini aktaran Görgüç, ayrıca Türkiye savunma sanayisi için tek kalemde alınan en büyük ihracat anlaşmasını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Görgüç, "Sektördeki konumunu teknoloji ve know-how ihracatı ile farklı bir boyuta taşıyan Otokar, savunma sanayisinde artık sadece ürün değil; global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetleri ile de ön plana çıkıyor. Kazakistan gibi dost ve müttefik ülkelerde ortak üretim, teknoloji transferi gibi işbirliklerine her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

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