FİNANS

Otokar, Latin Amerika'da varlığını artırmayı hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Otokar, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen LAAD Defence & Security Fuarı'nda dünyaca ünlü askeri araçlarını ve kara sistemlerindeki kabiliyetlerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Otokar, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen LAAD Defence & Security Fuarı'na katıldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayini yurt dışında başarıyla temsil eden Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen LAAD Defence & Security Fuarı'na iştirak etti. Otokar, etkinlik süresince kendi tasarımı ve üretimi olan zırhlı araçlar ve kule sistemlerini tanıtacak.

Fikri mülkiyet hakları kendine ait olan araçlarıyla 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Otokar, Riocentro Fuar Merkezi'nde 4 gün sürecek organizasyonda 4x4’ten 8x8’e, paletli zırhlı araçlara kadar farklı tip ve versiyonlarda üstün hareket kabiliyetine sahip zırhlı araçları ile Otokar tasarımı kule sistemlerini tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar’ın global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Otokar, günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiği ve ürettiği geniş ürün gamı ile savunma sanayisindeki konumunu her geçen gün kuvvetlendiriyor. Savunma sanayisinde kara sistemleri alanında kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve üstün Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümleri hızlı şekilde geliştiriyoruz. Envanterlerinde Otokar araçlarına sahip kullanıcılarımız, yeni kullanıcılar için referans oluyor, her geçen yıl bayrağımızı yeni ülkelerde dalgalandırıyoruz. Halihazırda bu bölgede başarıyla hizmet veren askeri araçlarımız, bize bölgenin ihtiyaçlarını doğru analiz etme anlamında önemli bir deneyim kazandırdı. Fuar süresince mevcut kullanıcılarımızla olan iş birliklerimizi geliştirirken, potansiyel kullanıcılara kara sistemleri alanındaki kabiliyetlerimizi tanıtmayı planlıyoruz."

Otokar'ın NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi olduğunu aktaran Görgüç, tamamı kendi mühendisleri tarafından geliştirilen araçlarının çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet verdiğini, Latin Amerika'daki dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda modern donanımlara sahip en iyi araçları üretmek için hazır olduklarını vurguladı.

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Latin Amerika Otokar

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