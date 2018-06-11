Otokar, TULPAR Hafif Tank'ı ilk kez Paris'te sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Otokar, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eurosatory 2018'de TULPAR Hafif Tank'ı ilk kez sergiliyor.

Otokar'ın açıklamasına göre, şirketin standında ayrıca özgün tasarımı olan ve Türk mühendislerce Türk işçisinin emeği ile üretilen, geniş ürün gamından, üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra balistik ve mayın korumasına sahip ARMA, COBRA II, KAYA II, COBRA zırhlı araçlarını ve kule sistemlerini de tanıtılıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, bu yıl da Eurosatory fuarına katılmaktan mutlu olduklarını belirterek, zırhlı araçlar ve özellikle ana muharebe tankı tasarlama ve geliştime konusundaki deneyimlerini yeni ürünlere taşıdıklarını bildirdi.

Görgüç, şu ifadeleri kullandı:

"Modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tanklar; değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditleri dikkate aldığımızda, sektörde artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki müşterilerimizin isterlerinden yola çıkarak, deneyimimizi, mühendislik kabiliyetlerimiz ve Ar-Ge imkanlarımızla birleştirdik ve ilk kez Paris'te sergilediğimiz TULPAR Hafif Tankı'nı da bu eğilimi gözönünde bulundurarak geliştirdik."