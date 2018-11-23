Otokar üst üste dördüncü kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerini aldı

Otokar, geleceğin akıllı şehirlerinin toplu taşıma ihtiyacını karşılamaya yönelik hayati önemi olan akıllı ve düşük emisyonlu araç tasarımıyla, teknoloji geliştirme çalışmalarına da ağırlık veriyor. Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsünü üreten ve alternatif yakıtlı otobüsler üzerinde çalışmaları devam eden Otokar, raporlama döneminde başlatılan ve 2019'da tamamlanması planlanan uluslararası Appstacle-Bulut Tabanlı Akıllı Araç Uygulama Platformu Projesi'nin paydaşlarından da bir tanesi.

Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan Otokar, bu alanda yaptığı çalışmalarla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan 50 şirketten biri oldu.

Görgüç, "Tüm süreçlerimizi hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarıyla yönetiyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Koç Topluluğu’nun paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak insana ve topluma yakın, çevreyle dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın temel iş stratejisinin, fikri hakları yüzde 100 kendine ait, verimli, çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin yaşam standartlarının geliştirilmesine, dünya genelinde barış ve güvenliğin tesisine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Otokar'ın 2017 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri, yönetsel yaklaşımları, performans sonuçları ve gelecek perspektifi doğrultusunda GRI Standartları'nın temel uygulama düzeyi gerekliliklerine uygun olarak hazırlandı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üst üste dördüncü kez yer alan Otokar'ın yürüttüğü operasyonlarda, çevresel etkinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların yıl genelinde artarak devam ettiğini belirten Görgüç, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere kaliteli ve güvenli bir yaşam sunmak, paydaşlarımız için katma değer üretmek için yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz projelerle enerji tüketimini 856 Gj'e, sera gazı emisyonunu 138 ton CO2'e düşürdük. 149 bin metreküp atık su geri kazanımı gerçekleştirerek üretim için ihtiyaç duyduğumuz suyun yüzde 49'unu bu geri kazanımdan elde ettik."

Türkiye'de sanayileşme çalışmalarının henüz başladığı dönemde yapılmayanı yapma motivasyonuyla yola çıkan Otokar'ın bugün fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerle 5 kıtada 60'tan fazla ülkede araçları olan bir şirket konumuna geldiğini belirten Görgüç, "Arifiye'de 552 bin metrekare alana yayılı fabrikamıza ve geleceğimize her yıl yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 10 yıldır yüksek teknoloji ürünü araçların tasarımı için ciromuzun ortalama yüzde 4'ünü Ar-Ge'ye ayırdık. Bu stratejinin bir devamı olarak 2017'de ciromuzun yüzde 5,9'u oranında toplam 105 milyon lira Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.