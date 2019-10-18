Otokar'dan Busworld Europe çıkarması

İSTANBUL (AA) - Otokar, Busworld Europe'ta yeni otobüslerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın 50 ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu seyahat imkanı sunan Otokar, 23 Ekim tarihine kadar Brüksel'de devam edecek olan uluslararası otobüs fuarı Busworld Europe'da elektrikli otobüsü Kent başta olmak üzere 6 yeni otobüsünü sergileyecek.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 55 yılı aşkın deneyimi ile ürettiği araçlarını ve geliştirdiği kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.

Türkiye otobüs pazarının lideri, otobüs dünyasının en büyük fuarlarından biri olan Busworld Europe'a 6 aracıyla katıldı. Bu yıl 25'incisi düzenlenen ve 23 Ekim tarihine kadar sürecek fuarda Otokar; alternatif yakıtlı otobüsleriyle fuara damgasını vuracak.

Otokar, şehir içi otobüs ailesini elektrikli Kent ile taçlandıracak. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlanıp üretilen araçlarıyla İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya'ya büyük beğeni toplayan Otokar; Busworld Europe’da ayrıca Kent'in doğal gazlı modelini tanıtacak.