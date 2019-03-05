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Otokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü’ne İnan Ekici atandı

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Otokoç Otomotiv’de 10 yıldır Genel Müdür olarak görev yapan Görgün Özdemir’in emekliye ayrılmasıyla görevini Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’ye devrediyor.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü’ne İnan Ekici atandı

İstanbuş, 5 Mart (DHA) - Otokoç Otomotiv’de 10 yıldır Genel Müdür olarak görev yapan Görgün Özdemir’in emekliye ayrılmasıyla görevini Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’ye devrediyor.
Genel Müdür Vekili unvanıyla görevini sürdürecek olan Ekici, 1 Temmuz itibarıyla Otokoç Otomotiv’in Genel Müdürü olacak. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:
“Görgün Özdemir 20 yılı Otokoç Otomotiv’de olmak üzere Topluluğumuza 30 yıl boyunca özveri ve bağlılıkla hizmet etmiştir. Otokoç Otomotiv’de, 2009’dan beri süregelen Genel Müdürlüğü döneminde pek çok başarıya imza atmıştır. Şirketin yurt dışı yatırımı konusundaki atılımları kendisinin liderliğinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek olan Görgün Özdemir’e, topluluğumuz ve Otokoç Otomotiv‘e verdiği emekler ve katkılar için çok teşekkür ediyorum.”

İnan Ekici’nin mevcut görevini ise Sabri Çimen üstleniyor

İnan Ekici’nin 1 Mart tarihi itibarıyla Genel Müdür Vekilliğine geçmesi ile birlikte, Araç Kiralama Direktörlüğünü yürütmekte olan Sabri Çimen, Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. (Fotoğraflı)

Otokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü’ne İnan Ekici atandıOtokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü’ne İnan Ekici atandı

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