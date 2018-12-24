Otokoç Otomotiv'den kış lastiği kiralama hizmeti

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv, Türkiye’nin ilk kurumsal kış lastiği kiralama hizmetini yeni markası Lastick ile müşterilerine sundu.

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma vizyonuyla oluşturduğu Lastick markası ile tüm marka ve model araçlar için uygun ebatta kış lastiği kiralıyor.

Hizmet kapsamında kış lastiklerini, hem en kısa sürede online olarak hem de şubeden ya da çağrı merkezi aracılığıyla kiralamak mümkün oluyor. Lastick, ekonomik kış lastiği kiralama seçenekleri ile birlikte ücretsiz sökme-takma ve mevcut lastikleri depolama hizmeti de sunmasıyla kışın zahmetini üstleniyor. Üstelik kış lastikleri sezonluk olarak kiralanabildiği gibi aylık kiralama da tercih edilebiliyor.

Lastick’in kullanıcı dostu web sitesi www.lastick.com.tr ile istenildiği zaman yapılabilen lastik rezervasyonu ve ödeme sayesinde kiralama işlemi çok kolaylaşıyor. Oluşturulan randevu sonrası araç lastik değişimleri en yakın Otokoç ve Birmot servislerinde deneyimli teknisyenler tarafından gerçekleştirilirken, değişim sonrası yapılan balans testi ile de güvenli sürüş keyfi yaşatılıyor.