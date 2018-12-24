FİNANS

Otokoç Otomotiv'den kış lastiği kiralama hizmeti

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

Otokoç Otomotiv, yeni markası Lastick ile Türkiye'nin ilk kurumsal kış lastiği kiralama hizmetini başlattı

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv, Türkiye’nin ilk kurumsal kış lastiği kiralama hizmetini yeni markası Lastick ile müşterilerine sundu.

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma vizyonuyla oluşturduğu Lastick markası ile tüm marka ve model araçlar için uygun ebatta kış lastiği kiralıyor.

Hizmet kapsamında kış lastiklerini, hem en kısa sürede online olarak hem de şubeden ya da çağrı merkezi aracılığıyla kiralamak mümkün oluyor. Lastick, ekonomik kış lastiği kiralama seçenekleri ile birlikte ücretsiz sökme-takma ve mevcut lastikleri depolama hizmeti de sunmasıyla kışın zahmetini üstleniyor. Üstelik kış lastikleri sezonluk olarak kiralanabildiği gibi aylık kiralama da tercih edilebiliyor.

Lastick’in kullanıcı dostu web sitesi www.lastick.com.tr ile istenildiği zaman yapılabilen lastik rezervasyonu ve ödeme sayesinde kiralama işlemi çok kolaylaşıyor. Oluşturulan randevu sonrası araç lastik değişimleri en yakın Otokoç ve Birmot servislerinde deneyimli teknisyenler tarafından gerçekleştirilirken, değişim sonrası yapılan balans testi ile de güvenli sürüş keyfi yaşatılıyor.

Lastick, müşterilerine kiralama hizmetinin yanı sıra araçtan çıkarılan lastiklere özel koşullarda depolama hizmeti de sunarak hem alan hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Bireysel müşterilerin yanı sıra filo müşterileri de bu hizmetten yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer Otokoç Otomotiv Perakendeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, yeni bir iş kolu ve markayı sektöre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kış lastiği kiralama ve depolama hizmeti veren Lastick markamız, Otokoç Otomotiv’in sektöre getirdiği ilklerin en yenisi. Bu projede çalışan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve Otokoç Otomotiv olarak uçtan uca mobilite çözümleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Lastick Otokoç Otomotiv

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