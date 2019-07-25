İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - Otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, EMEA Finance’in düzenlediği "2018 Achievement Awards (2018 Başarı Ödülleri)" kapsamında "Avrupa'daki En İyi Satın Alma Anlaşması" ödülünü kazandı.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika piyasalarının proje finansmanı, birleşme, satın alma ve refinansman alanlarında araştırma ve yayın gruplarından biri olan EMEA Finance tarafından her yıl düzenlenen ödül töreninde; yapılan araştırmalar sonucu proje finansmanı, satın almada en başarılı şirketler ve finans kurumları belirleniyor.

Bu yıl 2018 Achievement Awards kapsamında ödül alan Otokoç, ödülü 2018 yılında Avis Budget Group ile birlikte Yunanistan’ın araç kiralama şirketlerinden biri olan Olympic Commercial and Tourism Enterprise’a yaptıkları yatırım ile kazandı.

Londra’da gerçekleşen ödül törenine Otokoç Otomotiv adına Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Önder Kutman katıldı.

Kutman, tören sonrasında yaptığı değerlendirmede, Otokoç Otomotiv’in uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdikleri yatırım kararının doğruluğunun aldıkları ödül ile de tescillendiğinin altını çizdi ve "Otokoç Otomotiv olarak, Avis Budget Group ile birlikte satın aldığımız operasyonu otomotiv ve araç kiralama alanındaki tecrübelerimizle daha da büyüteceğimize inanıyoruz" dedi.

