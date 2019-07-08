FİNANS

Otomatik Katılım’da BES’ten çıkanlar yeniden katılabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 16:03 | Son Güncelleme

Otomatik BES’te sistemden çıkan çalışanların yeniden sisteme katılabilmesi ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Otomatik Katılım sözleşmesini sonlandıran çalışanların, yeniden kendi isteğiyle sisteme katılmasına ilişkin düzenleme 30 Haziran'da devreye girdi.

İstanbul, 8 Temmuz (DHA) - Otomatik BES’te sistemden çıkan çalışanların yeniden sisteme katılabilmesi ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Otomatik Katılım sözleşmesini sonlandıran çalışanların, yeniden kendi isteğiyle sisteme katılmasına ilişkin düzenleme 30 Haziran'da devreye girdi.
BES ve OKS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ, kişilerin uzun vadeli tasarruf yapma alışkanlıklarının düşüklüğü ve zaman zaman sistemi kısa dönemli tasarruf olarak görme eğilimleri nedeniyle sistemin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti ve ekledi:
"Sistem çok şeffaf. Bu kapsamda hizmet veren emeklilik şirketlerinin sermaye yapıları da oldukça güçlü. Sistemde katılımcıların ödedikleri katkı payları emeklilik fonlarında yatırıma yönlendirildikten sonra Takasbank’ta saklanıyor. Son derece sağlam bir sistemden söz ediyoruz."
Özdağ, yatırımların emeklilik fonları aracılığıyla gerçekleştiği BES’te nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, çeşitli borçlanma araçları, hisse senetleri, kıymetli madenler, gayrimenkule dayalı varlıklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, borsa işlemleri, yatırım fonu katılma belgeleri gibi farklı yatırım araçları bulunduğuna dikkat çekti.
Türkiye’de mevcut emeklilik fonlarının yatırım portföyüne bakıldığında kısa ve orta vadeli likit, sabit getirili fonların çoğunlukla tercih edildiğini kaydeden Kerem Özdağ, "Devlet katkısının fon tercihlerini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Tasarrufların en çok Türk lirası olarak biriktirildiği sistemde altının önemli bir yeri bulunuyor" dedi.
Rakamlarla BES
BES Katılımcı Sayısı : 6,806,192
BES Fonu Birikimi : 86,049,800,000 TL
BES Devlet Katkısı : 13,036,800,000 TL
Rakamlarla OKS
OKS Katılımcı Sayısı: 5,070,942
OKS Fon Birikimi : 6,320,100,000 TL
OKS Devlet Katkısı : 5,114,600,000 TL
İşveren Sayısı : 202,529

En fazla BES katilimcisinin olduğu ilk 10 il:

(%)
İstanbul 27.92
Ankara 9.10
İzmir 6.93
Antalya 4.18
Bursa 3.98
Kocaeli 2.60
Adana 2.52
İçel 2.11
Muğla 1.98
Konya 1.97

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
MAİB: Rusya endüstri dönüşümünün parçası olmak istiyoruzMAİB: Rusya endüstri dönüşümünün parçası olmak istiyoruz
Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisiMerkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Yeni ekonomi paketi Meclis'e sunuldu: Varlık barışı uzuyor...

Yeni ekonomi paketi Meclis'e sunuldu: Varlık barışı uzuyor...

Bunu yapan işçiye tazminat yok

Bunu yapan işçiye tazminat yok

45 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

45 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

O araçlarda fiyat yarıya düşüyor

O araçlarda fiyat yarıya düşüyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Otomobil alacaksan bunu al!

Otomobil alacaksan bunu al!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AVM Ciro Endeksi Mayıs’ta yüzde 23.1 arttı

AVM Ciro Endeksi Mayıs’ta yüzde 23.1 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

MAİB: Rusya endüstri dönüşümünün parçası olmak istiyoruz

MAİB: Rusya endüstri dönüşümünün parçası olmak istiyoruz

Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi

Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi

Karacabey’de karpuz hasadı başladı

Karacabey’de karpuz hasadı başladı

Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.