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Otomobil satışları Ekim’de yıllık yüzde 76.15 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 12:01 | Son Güncelleme

Otomobil satışları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 76.15, hafif ticari araç satışları da yüzde 77.61 düştü ve satışlardaki 10 aylık daralma, otomobilde yüzde 30.68, hafif ticari araçta da yüzde 38.51'i buldu.

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Otomobil satışları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 76.15, hafif ticari araç satışları da yüzde 77.61 düştü ve satışlardaki 10 aylık daralma, otomobilde yüzde 30.68, hafif ticari araçta da yüzde 38.51'i buldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayınladığı verilere göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.55 azalarak 485 bin 27 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719 bin 95 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2018 yılı Ekim ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.68 azalarak 379 bin 274 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 547 bin 109 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.51 azalarak 105 bin 753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 171 bin 986 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 21 bin 571 adet oldu. 91 bin 752 adet olan 2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 76.49 azaldı.
2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.15 azaldı ve 16 bin 809 adet oldu. Geçen sene 70 bin 488 adet satış gerçekleşmişti.
2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 77.61 azaldı ve 4 bin 762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21 bin 264 adet satış yaşanmıştı.
2018 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 30.8, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 33.9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27.9 azalış izlendi. 2018 yılı Ekim ayı sonunda 124 adet elektrikli ve 3 bin 331 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
2018 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40.44 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 153 bin 374 adet ile sahip oldu.
2018 yılı Ekim ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58.94’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65.50’ye yükseldi.
2018 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 55.7 pay alan C (211.155 adet) segmenti ulaştı.
Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50.7 pay, 192 bin 428 adet) oldu.

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