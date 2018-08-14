İSTANBUL (AA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobil ticaret merkezlerinde Türk lirası ile satış yapacağız." dedi.

MASFED'e bağlı İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nin (İMAS) düzenlediği "Meslek Yeterlilik Belgesi" tanıtım ve teslim töreninde konuşan Erkoç, sivil toplum kuruluşlarının amacının esnafın önündeki engelleri kaldırması olduğunu söyledi.

Erkoç, sektör ile ilgili sorunların giderilmesi için her türlü gayret ve çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Fedarasyonun kurulduğu dönemde araçlardaki taşıt alım vergisini kaldırdıklarını belirten Erkoç, "Cüzi olarak noter harçlarını da indirmiş bulunmaktayız. Bunlar STK'ların çalışmaları ile oluyor." diye konuştu.

Mesleklerinde bir standart olmadığını, önüne gelenin araba sattığını belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2017 yılı raporlarına göre yılda 7 milyon araç el değiştiriyor. Bu sayı 2018'de 8 milyonu bulacak. 7 milyon aracın içerisinden sadece 1,5 milyonu bayiler ve motorlu araç alıp satan eski adıyla galerici arkadaşlar yapıyor. 1 milyonunu gerçek tüketiciler, geri kalan 3,5-4 milyonunu ayak üstü araba alıp satanlar yapıyor. Şimdi bir tarafta devletini seven, yanında insan çalıştıran, vergisini ödeyen, KDV'sini, stopajını, sosyal güvenlik bedelini ödeyen insanlar var. Diğer tarafta da devlete bir kuruş ödemeyen ofislerde, park yerlerinde araba alıp-satanlar var. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için piyasaya standart getirilmesi gerekiyor."