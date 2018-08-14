FİNANS

"Otomobil ticaret merkezlerinde Türk lirası ile satış yapacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç: - "Otomobil ticaret merkezlerinde Türk lirası ile satış yapacağız" - "Türkiye'de 2017 yılı raporlarına göre yılda 7 milyon araç el değiştiriyor. Bu sayı 2018'de 8 milyonu bulacak"

İSTANBUL (AA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobil ticaret merkezlerinde Türk lirası ile satış yapacağız." dedi.

MASFED'e bağlı İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nin (İMAS) düzenlediği "Meslek Yeterlilik Belgesi" tanıtım ve teslim töreninde konuşan Erkoç, sivil toplum kuruluşlarının amacının esnafın önündeki engelleri kaldırması olduğunu söyledi.

Erkoç, sektör ile ilgili sorunların giderilmesi için her türlü gayret ve çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Fedarasyonun kurulduğu dönemde araçlardaki taşıt alım vergisini kaldırdıklarını belirten Erkoç, "Cüzi olarak noter harçlarını da indirmiş bulunmaktayız. Bunlar STK'ların çalışmaları ile oluyor." diye konuştu.

Mesleklerinde bir standart olmadığını, önüne gelenin araba sattığını belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2017 yılı raporlarına göre yılda 7 milyon araç el değiştiriyor. Bu sayı 2018'de 8 milyonu bulacak. 7 milyon aracın içerisinden sadece 1,5 milyonu bayiler ve motorlu araç alıp satan eski adıyla galerici arkadaşlar yapıyor. 1 milyonunu gerçek tüketiciler, geri kalan 3,5-4 milyonunu ayak üstü araba alıp satanlar yapıyor. Şimdi bir tarafta devletini seven, yanında insan çalıştıran, vergisini ödeyen, KDV'sini, stopajını, sosyal güvenlik bedelini ödeyen insanlar var. Diğer tarafta da devlete bir kuruş ödemeyen ofislerde, park yerlerinde araba alıp-satanlar var. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için piyasaya standart getirilmesi gerekiyor."

Erkoç, Türkiye'de yaklaşık 3,5 - 4 milyon aracın her birinden devlet 500 lira vergi alsa yıllık Maliye Bakanlığı'na 2,5 - 3 milyar lira para gireceğini belirtti.

Erkoç, "Mesleki Yeterlilik Sertifakası'nda İnşallah 2019'da uygulamalar başlayacak. Şu anda Türkiye genelinde bütün illerde sınavlara alıyoruz. Arkadaşlarımız mesleki yeterlilik belgelerini alıyorlar." açıklamasında bulundu.

\

- "2017 yılında ikinci el otomobil satışları 2016'ya göre yaklaşık yüzde 10 arttı"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde her 40 kişiye 1 dernek düşerken Türkiye'de her 826 kişiye bir dernek düştüğünü belirtti.

Ertemel, "İMAS olarak kurulduğumuz Aralık 2017 tarihinden itibaren sektörümüzde birlik ve beraberliği sağlamak, sektörün çözümü olmak, mesleğin saygınlığını daha ileri taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ertemel, 2017 yılının ikinci el otomobil satışları 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 10 artışla 5 milyon 200 bin adete toplam araç devirleri de 7,5 milyona ulaştığını söyledi.

Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sektörün çözüm bekleyen birçok problemi bulunduğunu belirten Ertemel, "Bunların başında kayıt dışı satış, KDV problemi, ithal araç problemi, ticari amaç ile alınan araçların satış anında sigorta zorunluluğu bulunması, stoktaki araçların MTV problemleri, hafta sonu noterlerin kapalı olması sebebi ile satış işlemi yapılamaması gelmektedir." dedi.

PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gittiOrdu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti
TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdiTBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED)

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.