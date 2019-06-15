FİNANS

"Otomobil üretimi ilk 5 ayda yüzde 12 azaldı"

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

OSD'nin 2019 yılı ocak-mayıs dönemi verilerine göre, ilk 5 ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 azalış kaydetti - Ocak-mayıs döneminde 356 bin 200 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını oluşturan 537 bin 889 adet taşıt ihraç edildi

İSTANBUL(AA) - Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı ocak-mayıs dönemi verilerine göre, ilk 5 ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 azaldı.

OSD'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 azaldı.

Bu dönemde, toplam üretim 625 bin 946 adet, otomobil üretimi ise 418 bin 626 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daralarak 156 bin 990 adet seviyesinde kaldı.

Otomobil pazarı yüzde 49 daralarak 120 bin 354 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2019 yılı ocak-mayıs döneminde üretim yüzde 14, ağır ticari araç grubunda yüzde 30, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 seviyesinde azaldı. 2018 yılı ocak-mayıs dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 54, hafif ticari araç pazarı yüzde 53 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 60 daralma kaydetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde üretim artışı gösteren araç grupları minibüs ve otobüs oldu. Ocak-mayıs döneminde hem minibüs hem de otobüs üretimi ise yüzde 9 artış kaydetti.

-Üretimin yüzde 86’sı ihraç edildi

2019 yılı ocak-mayıs döneminde 356 bin 200 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını oluşturan 537 bin 889 adet taşıt ihraç edildi.

2019 Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilerken ticari araç ihracatı yüzde 2 düşüş gösterdi.

Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 21 artarak 6 bin 530 adet olarak gerçekleşti. 2019 Ocak-Mayıs döneminde tutar bazında toplam ihracat, 2018 yılına göre yüzde 6 azaldı ve 13,4 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 artarak 11,8 milyar avro olarak gerçekleşti.

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Havada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak, bazı seferler de yer kalmadıHavada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak, bazı seferler de yer kalmadı
Tokat'ta kiraz ihracatı başladıTokat'ta kiraz ihracatı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat otomotiv rakamları üretim

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'de indirim artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'de indirim artırıldı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Bakan duyurdu: 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi

Bakan duyurdu: 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak, bazı seferler de yer kalmadı

Havada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak, bazı seferler de yer kalmadı

Tokat'ta kiraz ihracatı başladı

Tokat'ta kiraz ihracatı başladı

Aşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdü

Aşırı sıcaklar narenciye rekoltesini düşürdü

Onur Air'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjdeli haber, başvurular başladı

Onur Air'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjdeli haber, başvurular başladı

Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı

Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.