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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 ayda yüzde 33 daraldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 daralarak 485 bin 27 oldu - Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde yüzde 30,68'lik, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 38,51'lik azalış yaşandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 daralarak 485 bin 27 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ekim 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,55 azalarak 485 bin 27 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 719 bin 95 satış yapılmıştı.

Bu yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 30,68 azalarak 379 bin 274, hafif ticari araç satışları da yüzde 38,51 gerileyerek 105 bin 753 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda ekim ayında ise 21 bin 571 araç satıldı. Söz konusu rakam geçen yılın ekim ayında 91 bin 752 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 76,49 küçüldüğünü ortaya koydu.

Ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 76,15 azalarak 16 bin 809'a, hafif ticari araç satışları da yüzde 77,61 gerileyerek 4 bin 762'ye düştü.

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- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,50'ye yükseldi

Ekim sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 30,8, 1600-2000cc aralığında yüzde 33,9 ve 2000cc üstünde yüzde 27,9 azaldı. Bu dönemde 124 elektrikli ve 3 bin 331 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın ekim ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,44 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 153 bin 374 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,94'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,50'ye yükseldi.

Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 55,7 pay ve 211 bin 155 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 192 bin 428 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 68,50 pay ve 72 bin 445 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,21 pay ve 12 bin 915 adetle kamyonet, yüzde 10,46 pay ve 11 bin 59 adetle pick-up, yüzde 8,83 pay ve 9 bin 334 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 165 0 165 ASTON MARTIN 12 0 12 AUDI 9.647 0 9.647 BENTLEY 8 0 8 BMW 10.047 0 10.047 CITROEN 6.496 3.716 10.212 DACIA 20.227 3.139 23.366 DS 206 0 206 FERRARI 17 0 17 FIAT 29.727 22.508 52.235 FORD 19.731 32.969 52.700 HONDA 22.435 0 22.435 HYUNDAI 27.913 1.036 28.949 INFINITI 18 0 18 ISUZU 0 1.575 1.575 IVECO 0 1.218 1.218 JAGUAR 138 0 138 JEEP 1.580 0 1.580 KARSAN 0 737 737 KIA 6.093 1.486 7.579 LAMBORGHINI 2 0 2 LAND ROVER 921 0 921 LEXUS 47 0 47 MASERATI 40 0 40 MAZDA 831 0 831 MERCEDES-BENZ 12.936 6.564 19.500 MINI 854 0 854 MITSUBISHI 281 2.981 3.262 NISSAN 16.481 1.052 17.533 OPEL 17.485 0 17.485 PEUGEOT 19.141 3.597 22.738 PORSCHE 498 0 498 RENAULT 61.082 7.053 68.135 SEAT 8.776 0 8.776 SKODA 16.545 0 16.545 SMART 26 0 26 SSANGYONG 158 128 286 SUBARU 1.109 0 1.109 SUZUKI 1.932 0 1.932 TOYOTA 22.268 2.570 24.838 VOLKSWAGEN 38.916 13.424 52.340 VOLVO 4.485 0 4.485 TOPLAM 379.274 105.753 485.027

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Anahtar Kelimeler:
hafif ticari ODD otomobil

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