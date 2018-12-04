Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 11 ayda yüzde 34 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları,Ocak-Kasım 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 819 bin 954 satış yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 31,71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40,19 gerileyerek 117 bin 753 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın kasım ayında 100 bin 859 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 42,29 küçüldüğünü ortaya koydu.

Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 39,17 azalarak 46 bin 204'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 51,81 gerileyerek 12 bine düştü.