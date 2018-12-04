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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 11 ayda yüzde 34 daraldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 34 daralarak 543 bin 231 oldu - Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 32, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 40'lık azalış yaşandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları,Ocak-Kasım 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 819 bin 954 satış yapılmıştı.

Bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 31,71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise yüzde 40,19 gerileyerek 117 bin 753 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın kasım ayında 100 bin 859 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 42,29 küçüldüğünü ortaya koydu.

Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 39,17 azalarak 46 bin 204'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 51,81 gerileyerek 12 bine düştü.

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- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'e yükseldi

Kasım sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 31,7, 1600-2000cc aralığında yüzde 38,2 ve 2000cc üstünde yüzde 30,6 azaldı. Bu dönemde 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın kasım ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 39,65 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 168 bin 715 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 57,89'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38'ye yükseldi.

Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 56,5 pay ve 240 bin 229 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,1 pay ve 213 bin 267 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 68,59 pay ve 80 bin 765 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,41 pay ve 14 bin 611 adetle kamyonet, yüzde 10,39 pay ve 12 bin 233 adetle pick-up, yüzde 8,61 pay ve 10 bin 144 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 180 0 180 ASTON MARTIN 15 0 15 AUDI 11.116 0 11.116 BENTLEY 8 0 8 BMW 11.133 0 11.133 CITROEN 7.119 4.207 11.326 DACIA 23.220 3.470 26.690 DS 214 0 214 FERRARI 18 0 18 FIAT 33.319 24.893 58.212 FORD 21.739 36.093 57.832 HONDA 25.240 0 25.240 HYUNDAI 30.046 1.332 31.378 INFINITI 18 0 18 ISUZU 0 1.775 1.775 IVECO 0 1.385 1.385 JAGUAR 175 0 175 JEEP 2.015 0 2.015 KARSAN 0 816 816 KIA 7.051 1.712 8.763 LAMBORGHINI 2 0 2 LAND ROVER 1.021 0 1.021 LEXUS 50 0 50 MASERATI 44 0 44 MAZDA 852 0 852 MERCEDES-BENZ 13.610 7.000 20.610 MINI 1.082 0 1.082 MITSUBISHI 371 3.196 3.567 NISSAN 21.038 1.257 22.295 OPEL 18.986 0 18.986 PEUGEOT 21.434 4.190 25.624 PORSCHE 528 0 528 RENAULT 66.307 7.996 74.303 SEAT 9.410 0 9.410 SKODA 18.710 0 18.710 SMART 30 0 30 SSANGYONG 181 138 319 SUBARU 1.222 0 1.222 SUZUKI 2.357 0 2.357 TOYOTA 27.671 2.814 30.485 VOLKSWAGEN 43.004 15.479 58.483 VOLVO 4.942 0 4.942 TOPLAM 425.478 117.753 543.231

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Anahtar Kelimeler:
hafif ticari ODD otomobil

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