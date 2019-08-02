Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 47,5 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,53 daralarak 213 bin 71 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları,Ocak-Temmuz 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,53 azalarak 213 bin 71 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda geçen yılın 7 ayında 406 bin 82 satış yapılmıştı.

Bu yılın 7 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 45,96 azalarak 171 bin 776, hafif ticari araç satışları ise yüzde 53,17 gerileyerek 41 bin 295 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda temmuz ayında ise 17 bin 927 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın temmuz ayında 52 bin 734 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 66 küçüldüğünü ortaya koydu.

Satışlar, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 63,36 azalarak 15 bin 398'e, hafif ticari araçta yüzde 76,39 gerileyerek 2 bin 529'a düştü.