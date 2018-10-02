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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 9 ayda yüzde 26 daraldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 daralarak 463 bin 456 oldu - Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 23,95'lik, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 33'lük azalış yaşandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,12 daralarak 463 bin 456 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Eylül 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,12 azalarak 463 bin 456 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 9 ayında 627 bin 343 satış yapılmıştı.

Bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 23,95 azalarak 362 bin 465, hafif ticari araç satışları ise yüzde 33 gerileyerek 100 bin 991 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda eylül ayında ise 23 bin 28 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın eylül ayında 71 bin 352 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 67,73 küçüldüğünü ortaya koydu.

Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 67,06 azalarak 17 bin 595'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 gerileyerek 5 bin 433'e düştü.

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- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,20'ye yükseldi

Eylül sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 24,1, 1600-2000cc aralığında yüzde 28 ve 2000cc üstünde yüzde 23,3 azaldı. Bu dönemde 122 elektrikli ve 3 bin 148 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,75 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 147 bin 708 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,33'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,20'ye yükseldi.

Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,61'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 55,1 pay ve 199 bin 836 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,8 pay ve 184 bin 181 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 68,48 pay ve 69 bin 163 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,25 pay ve 12 bin 368 adetle kamyonet, yüzde 10,44 pay ve 10 bin 547 adetle pick-up, yüzde 8,83 pay ve 8 bin 913 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 141 0 141 ASTON MARTIN 10 0 10 AUDI 9.448 0 9.448 BENTLEY 6 0 6 BMW 9.704 0 9.704 CITROEN 6.266 3.516 9.782 DACIA 19.185 2.894 22.079 DS 202 0 202 FERRARI 16 0 16 FIAT 28.289 21.456 49.745 FORD 18.952 31.537 50.489 HONDA 20.388 0 20.388 HYUNDAI 26.647 992 27.639 INFINITI 16 0 16 ISUZU 0 1.551 1.551 IVECO 0 1.146 1.146 JAGUAR 125 0 125 JEEP 1.491 0 1.491 KARSAN 0 702 702 KIA 5.767 1.432 7.199 LAMBORGHINI 2 0 2 LAND ROVER 859 0 859 LEXUS 39 0 39 MASERATI 34 0 34 MAZDA 811 0 811 MERCEDES-BENZ 12.330 6.247 18.577 MINI 804 0 804 MITSUBISHI 253 2.879 3.132 NISSAN 14.887 994 15.881 OPEL 16.944 0 16.944 PEUGEOT 18.621 3.370 21.991 PORSCHE 470 0 470 RENAULT 59.761 6.756 66.517 SEAT 8.540 0 8.540 SKODA 15.773 0 15.773 SMART 22 0 22 SSANGYONG 152 127 279 SUBARU 1.042 0 1.042 SUZUKI 1.841 0 1.841 TOYOTA 20.942 2.467 23.409 VOLKSWAGEN 37.510 12.925 50.435 VOLVO 4.175 0 4.175 TOPLAM: 362.465 100.991 463.456

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