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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk yarıda yüzde 12 daraldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 daralarak 353 bin 348 oldu - Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,82, hafif ticari araç satışları da yüzde 18,64 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 daralarak 353 bin 348 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,92 azalarak 353 bin 348 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın ocak-haziran döneminde 401 bin 158 satış yapılmıştı.

Bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 9,82 azalarak 275 bin 870, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18,64 gerileyerek 77 bin 478 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda haziran ayında ise 51 bin 37 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın haziran ayında 83 bin 658 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 38,99 küçüldüğünü ortaya koydu.

Haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 37,69 azalarak 41 bin 225'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 43,91 gerileyerek 9 bin 812'ye düştü.

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- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,37'ye yükseldi

Haziran sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 9,9, 1600-2000cc aralığında yüzde 13,7 ve 2000cc üstünde yüzde 27,8 azaldı. Bu dönemde 98 elektrikli ve 2 bin 113 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,38 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 114 bin 145 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,55'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,37'ye yükseldi.

Haziran ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,54'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 54,5 pay ve 150 bin 252 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,5 pay ve 139 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 69,08 pay ve 53 bin 524 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,25 pay ve 9 bin 492 adetle kamyonet, yüzde 10,11 pay ve 7 bin 836 adetle pick-up, yüzde 8,55 pay ve 6 bin 626 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

Pict Pict MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 99 0 99 ASTON MARTIN 6 0 6 AUDI 7.521 0 7.521 BENTLEY 5 0 5 BMW 7.781 0 7.781 CITROEN 4.715 2.651 7.366 DACIA 14.481 1.849 16.330 DS 119 0 119 FERRARI 9 0 9 FIAT 22.087 17.107 39.194 FORD 14.512 24.069 38.581 HONDA 14.059 0 14.059 HYUNDAI 21.412 777 22.189 INFINITI 16 0 16 ISUZU 0 1.285 1.285 IVECO 0 817 817 JAGUAR 94 0 94 JEEP 1.170 0 1.170 KARSAN 0 421 421 KIA 4.313 1.153 5.466 LAMBORGHINI 2 0 2 LAND ROVER 725 0 725 LEXUS 31 0 31 MASERATI 27 0 27 MAZDA 576 0 576 MERCEDES-BENZ 9.347 4.985 14.332 MINI 586 0 586 MITSUBISHI 196 1.994 2.190 NISSAN 11.358 821 12.179 OPEL 12.297 0 12.297 PEUGEOT 14.017 2.199 16.216 PORSCHE 314 0 314 RENAULT 46.891 5.193 52.084 SEAT 6.006 0 6.006 SKODA 12.200 0 12.200 SMART 16 0 16 SSANGYONG 132 53 185 SUBARU 770 0 770 SUZUKI 1.275 0 1.275 TOYOTA 14.889 1.971 16.860 VOLKSWAGEN 28.963 10.133 39.096 VOLVO 2.853 0 2.853 TOPLAM 275.870 77.478 353.348

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Anahtar Kelimeler:
hafif ticari araç ODD otomotiv

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