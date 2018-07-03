Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk yarıda yüzde 12 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 daralarak 353 bin 348 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,92 azalarak 353 bin 348 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın ocak-haziran döneminde 401 bin 158 satış yapılmıştı.

Bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 9,82 azalarak 275 bin 870, hafif ticari araç satışları ise yüzde 18,64 gerileyerek 77 bin 478 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda haziran ayında ise 51 bin 37 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın haziran ayında 83 bin 658 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 38,99 küçüldüğünü ortaya koydu.

Haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 37,69 azalarak 41 bin 225'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 43,91 gerileyerek 9 bin 812'ye düştü.