FİNANS

Otomobilde beyazdan vazgeçmedik

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye'de sürücülerin vazgeçemediği beyaz renk, bu yılın ilk yarısı itibarıyla da tercihlerde ilk sırada yer aldı - Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan toplam 310 bin 964 otomobilin yüzde 56,6'sı beyaz araçlardan oluştu

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 otomobilin yüzde 56,6'sını beyaz araçlar oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziran sonu itibarıyla trafikte kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 araç bulunuyor.

Yılın ilk 6 aylık dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıtların 310 bin 964 adetle yüzde 54,3’ü otomobillerden oluştu. Otomobillerde en çok tercih edilen renk ise yüzde 56,6 ile beyaz oldu. Sürücülerin renk tercihinde beyazın ardından gri, siyah ve kırmızı geldi.

Bu yılın ocak ayında 43 bin 292, şubatta 21 bin 251, martta 32 bin 61, nisanda 30 bin 604, mayısta 30 bin 66 ve haziranda 18 bin 824 beyaz otomobil için trafik kaydı yapıldı. Sürücüler geçen yılın aynı döneminde de ilk tercihlerini beyazdan yana kullanmış, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 60'ını araç sahiplerinin vazgeçilmezi beyaz renkli taşıtlar oluşturmuştu.

Haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 otomobilin yüzde 38,1'inde (4 milyon 689 bin 581) LPG kullanıldığı tespit edildi. Dizel yakıtlı otomobillerin sayısı ise 4,5 milyona yaklaştı. Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 36,1'ini (4 milyon 451 bin 88) dizel yakıtlı araçlar oluşturdu. Benzinli otomobillerin oranı ise yüzde 25,4 oldu ve bu otomobillerin sayısı 3 milyon 129 bin 614 olarak hesaplandı.

- Renault zirvede

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 otomobilin 52 bin 250'sini Renault marka araçlar oluşturdu. Fransız marka, söz konusu 6 altı aylık dönemde birincilik koltuğunu kaptırmadı. Renault'u, Volkswagen ve Fiat takip etti.

Yılın ilk yarısında otomobillerin yüzde 43,2'sini 1501-1600 cc motor silindir hacimli araçlar oluşturdu. Otomobillerin yüzde 27,6'sının 1401-1500 cc, yüzde 12,9'unun 1300 cc ve altı motor silindir hacmine sahip araçlar olduğu görüldü.

- "Beyaz, temizliğinin ve onarımının kolay olması nedeniyle tercih ediliyor"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yakıt tüketiminin daha az olması nedeniyle dizel araçların daha fazla tercih edildiğini hatırlattı.

Sürücülerin renkte ise ilk tercihlerinin beyaz olduğunu dile getiren Erkoç, bu rengin, temizliğinin ve onarımının kolay olması nedeniyle seçildiğini söyledi.

Erkoç, üretim yılı bakımından da tüketicinin en çok 2-3 yaş aralığını tercih ettiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dizel LPG otomobil sayısı Renault

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