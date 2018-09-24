FİNANS

Otomobilde ÖTV düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Otomobil sektöründe ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi, düzenleme ile otomobilde vergi yükü düştü - Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 70 bin lira, üst limiti 120 bin lira oldu - Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 85 bin, üst limiti 135 bin olarak belirlendi

Otomobil sektöründe özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitleri yeniden belirlendi.

Otomobilde "vergi yükü"nü düşüren, ÖTV matrah limitlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti de 80 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Bu grupta ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 50 olarak belirlendi. Matrahı 120 bin liradan fazla olanlarda ise ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin liradan 85 bin liraya, üst limiti 91 bin liradan 135 bin liraya yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1800-2000 cc arasında olan binek otomobillerde ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarılırken, vergi oranı yüzde 100 ve yüzde 110 olarak uygulanacak.

Motor sindir hacmi 2000 cc'yi geçen binek otomobillerde elektrik motoru 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2500 cc'yi geçmeyenlerlerde de ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı.

ÖTV matrahı limitlerine yönelik düzenlemenin, otomobil satış fiyatlarına da düşüş olarak yansıması bekleniyor.

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
RG: Otomobillerde ÖTV matrahları yükseltildiRG: Otomobillerde ÖTV matrahları yükseltildi
İstanbul bir milyar dolarlık fuara ev sahipliği yapacakİstanbul bir milyar dolarlık fuara ev sahipliği yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÖTV özel tüketim vergisi resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttı

İnşaat maliyet endeksi Temmuz’da yıllık yüzde 27.01 arttı

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

Kilis'te 'geçici iş' kuyruğu

RG: Otomobillerde ÖTV matrahları yükseltildi

RG: Otomobillerde ÖTV matrahları yükseltildi

İstanbul bir milyar dolarlık fuara ev sahipliği yapacak

İstanbul bir milyar dolarlık fuara ev sahipliği yapacak

Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi

Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi

Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.