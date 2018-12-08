Otomobilde yerliye yöneldik

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Otomobil satışlarında, yılın 11 ayında yerli araçların payı artarken, Renault, yerli otomobil satışında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, 2018'nin 11 ayındaki rakamlar, otomobil araç satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti.

Yılın ocak-kasım döneminde satılan her 100 otomobilden 67'si ithal, 33'ü yerli üretimden oluştu. Otomobil pazarında satılan toplam 425 bin 478 aracın 141 bin 95 adedi yerli, 284 bin 383 adedi ise ithal araç oldu. 2017'nin 11 ayında satılan her 3 otomobilden birini yerli araç olarak trafiğe çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde ise otomobil pazarında satılan araçların yüzde 29,7'si yerli, yüzde 70,3'ü ithal araçlardan oluştu.

Hafif ticari araç pazarında yılın 11 ayında 117 bin 753 adet araç satışı gerçekleşti. Bunun yüzde 49,5'i yerli, yüzde 50,5'i ithal araçlardan oluştu. 2017'nin aynı döneminde yerli ve ithal araç oranları sırasıyla yüzde 51,9 ve yüzde 48,1 seviyesinde bulunuyordu.