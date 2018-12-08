FİNANS

Otomobilde yerliye yöneldik

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Otomobil satışlarında yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yerli payı yüzde 29,7'den yüzde 33,2'ye yükseldi - Renault, ocak-kasım döneminde yerli otomobil satışında 48 bin 605 adetle liderliğini korudu - Otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 60,2'den yüzde 65,4'e çıktı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Otomobil satışlarında, yılın 11 ayında yerli araçların payı artarken, Renault, yerli otomobil satışında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlediği verilere göre, 2018'nin 11 ayındaki rakamlar, otomobil araç satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti.

Yılın ocak-kasım döneminde satılan her 100 otomobilden 67'si ithal, 33'ü yerli üretimden oluştu. Otomobil pazarında satılan toplam 425 bin 478 aracın 141 bin 95 adedi yerli, 284 bin 383 adedi ise ithal araç oldu. 2017'nin 11 ayında satılan her 3 otomobilden birini yerli araç olarak trafiğe çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde ise otomobil pazarında satılan araçların yüzde 29,7'si yerli, yüzde 70,3'ü ithal araçlardan oluştu.

Hafif ticari araç pazarında yılın 11 ayında 117 bin 753 adet araç satışı gerçekleşti. Bunun yüzde 49,5'i yerli, yüzde 50,5'i ithal araçlardan oluştu. 2017'nin aynı döneminde yerli ve ithal araç oranları sırasıyla yüzde 51,9 ve yüzde 48,1 seviyesinde bulunuyordu.

Yılın 11 ayında toplam otomotiv pazarı 543 bin 231 adet olurken, bunun yüzde 78,3'ünü otomobil ve yüzde 21,7'sini hafif ticari araçlardan oluştu.

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- Yerli otomobil satışlarında Renault birinci

Otomobil pazarında yılın 11 ayında gerçekleştirdiği 66 bin 307 adetlik satışın 48 bin 605'i (yüzde 73,3'ü) Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Renault, yerli satış sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Fiat 32 bin 168 ile ikinci, Toyota 24 bin 503 ile üçüncü, Honda 20 bin 769 ile dördüncü, Hyundai 12 bin 374 ile beşinci ve Ford 2 bin 676 ile altıncı sırada bulundu.

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- 100 otomobilden 65'i otomatik

Otomatik şanzımanlı otomobil satışları 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,8 azalışla 278 bin 170'e geriledi. Otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı ise yüzde 60,2'den yüzde 65,4'e çıktı.

C segmentinde 155 bin 836, B segmentinde 55 bin 861, D segmentinde 50 bin 865, E segmentinde 11 bin 958, F segmentinde 2 bin 578, A segmentinde bin 72 otomatik şanzımanlı otomobil satıldı.

- 2018'in ocak-kasım döneminde markaların otomobil araç pazarındaki yerli ve ithal satış rakamları şöyle oldu:

Marka Yerli İthal Toplam Renault48.605 17.702 66.307 Fiat 32.168 1.151 33.319 Toyota 24.503 3.168 27.671 Honda 20.769 4.471 25.240 Hyundai 12.374 17.672 30.046 Ford 2.676 19.063 21.739

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Anahtar Kelimeler:
ODD otomobil

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