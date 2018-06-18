Otomotiv Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı başlıyor

Ahmet Erdem / İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Bursa Sanayici ve İş adamları Derneği (BUSİAD) ortaklığıyla bu sene üçüncüsü düzenlenen Otomotiv Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı 20 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Tofaş, Martur, Oyak Renault ve Coşkunöz iş birliği ile düzenlenen program sayesinde iki yılda 81 kişi eğitim alırken, adaylardan 55 tanesi çeşitli şirketlerin Ar-Ge, üretim, kalite ve lojistik birimlerinde işe başladı.

OİB ve BUSİAD iş birliği ile bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Otomotiv Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı’nda, geleceğin yenilikçi, yaratıcı ve üretken isimleri yetiştirilecek. Öğrenciler, Endüstri 4.0, İnovasyon, Tasarım gibi konularda eğitimler alacak ve proje uygulamaları yapacak. Bursa’da faaliyet gösteren 40’dan fazla Ar-Ge merkezine yönelik geleceğin yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelinin yetiştirilmesinin hedeflendiği programda, 50 öğrenci 38 ayrı başlıkta toplam 300 saat olarak eğitim alacak. Türkiye’deki 62 üniversiteden 376 kişinin başvurduğu programa, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alanlar kabul ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ülkemizde artan Ar-Ge Merkezleri ile birlikte nitelikli personel bulma zorluğu yaşadıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Otomotivde bilişim ve yazılım teknolojileri ile yaşanan dönüşümün en önemli ayaklarından biri Ar-Ge merkezleri. Yeni mezunlarımız, tecrübe eksikliği nedeni ile çalışma zorluğu çekiyor. Ar-Ge Yetiştirme Programı ile mühendis adaylarına Ar-Ge birimlerinde ihtiyaç duyacakları beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasını hedefliyoruz. Sektörde Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bu program ile mühendis adaylarımız Ar-Ge birimlerinde ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikleri kazanacak. Bu sayede maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı azaltacağız” dedi.

