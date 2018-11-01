FİNANS

"Otomotiv değer zinciri yaklaşık 8 trilyon dolara çıkacak"

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

IAEC'18 Konferansı Başkanı Prof. Dr. Orhan Alankuş: - "2030 yılında tüm otomotive yönelik değer zinciri 5 trilyon dolardan yaklaşık 8 trilyon dolara çıkacak" - "10 yıl önce otomotiv ailesi olarak ilk aklımıza gelen ana üreticiler, tedarik sanayi, satış ve satış sonrasıydı. Bugün artık Google, Apple, Microsoft hatta Uber gibi şirketler de otomotiv ailesi içerisinde sayılabiliyor" - "Elektrikli araç teknolojileri de çok hızlı gelişmekte. 2030 yılı itibarıyla pazarın en az yüzde 20'sinin elektrikli araç olacağı çevreci senaryolarda bunun yüzde 70'lere varacağı tahmin edilmekte"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC'18) Başkanı Prof. Dr. Orhan Alankuş, "2030 yılında tüm otomotive yönelik değer zinciri 5 trilyon dolardan yaklaşık 8 trilyon dolara çıkacak." dedi.

IAEC'18 Konferası, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve American Society of Automotive Engineers (SAE) iş birliği ile düzenleniyor.

İstanbul'da bu yıl üçüncü kez düzenlenen IAEC'18 konferansında konuşan Alankuş, "10 yıl önce otomotiv ailesi olarak ilk aklımıza gelen ana üreticiler, tedarik sanayi, satış ve satış sonrasıydı. Bugün artık Google, Apple, Microsoft hatta Uber gibi şirketler de otomotiv ailesi içerisinde sayılabiliyor. Yani elektronik sanayi yazılım sanayi, girişimler ve hizmet şirketleri de bu ailenin bir parçası oldu." dedi.

2030 yılında tüm otomotive yönelik değer zincirinin 5 trilyon dolardan yaklaşık 8 trilyon dolara çıkacağının tahmin edilmekte olduğunu belirten Alankuş, karlılığın ise 400'den 600 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğünü söyledi.

2030 yılında araç pazarının yüzde 15'inin otonom ve haberleşen araçlar olacağının tahmin edildiğini kaydeden Alankuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer yandan elektrikli araç teknolojileri de çok hızlı gelişmekte. 2030 yılı itibarıyla pazarın en az yüzde 20'sinin elektrikli araç olacağı çevreci senaryolarda bunun yüzde 70'lere varacağı tahmin edilmekte. Bu değişim uzun yıllardır süregelen planlı bir çalışmanın ürünü. Avrupa'da ilk akıllı araç platformu 2004 yılında kuruldu. Paralel olarak Green Cars ve E-Safety platformları da oluşturuldu. 2005 yılından beri sadece akıllı ve haberleşen araçlar ile ilgili 40'ın üzerinde proje geliştirildi. Bu projeler 5G, bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, derin öğrenme, yüksek çözünürlüklü harita sistemleri, sümulasyon sistemleri, sensör teknolojileri, blok zincir gibi bir çok farklı teknolojiyi içermekte.

Tüm bu çalışmalar sonucunda 2025 ve sonrası ileri otonom araç teknolojilerinin ticarileşmesi planlanmakta. Sadece HORİZONB 2020 Programında akıllı ve çevreci ulaşım alanı araştırmaları için öngörülen bütçe 6,3 milyar avro. ABD'de ise bu alandaki çalışmalar 3 milyar dolarlık bir bütçe ile 1994 yıllarında başlatıldı. Projelere bütçe sistematik bir biçimde arttı. Şimdiden 2050 vizyonu ve planları yapılıyor. Avrupa teknoloji platformu (ERTRAC) 2050 vizyonunu oluşturdu ve bu vizyona paralel olarak 2020 sonrası için araştırma alanı belirledi."

Alankuş, otomotiv sektörünün istihdama, ihracata ve teknolojiye yaptığı katkılar ile Türkiye'nin en önemli sektörü olduğunu belirtti.

Alankuş, şunları kaydetti:

"Bunun içinde artık sadece takip eden, kopyalayan olmaktan çıkmalıyız. Üniversitelerimizin bilinmeyenleri bilecek, sanayimizin yapılmayanları yapacak bir anlayışa, yapıya ve çalışma şekline kavuşması artık kaçınılmaz. Çok konuştuğumuz üniversite sanayi iş birliğinin bilinmeyenleri bilecek, yapılmayanları yapacak şekilde kurgulamamız ve uygulamamız şart. Etkinliğin 3. yılında Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını teması çerçevesinde, Yeni Gelişmeler, Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri, Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler, Akıllı Araçlar için Adaptif Platform, Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Ekosistemine Etkisi, 5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği, Araçlarda Elektroniğin Geleceği, Araçlarda Yapay Zeka, Teknoloji ve Etik, Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri, Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri konuları değerlendirilecek."

- "Neyi imal ettiğimiz değil iş modellerimiz mühim olacak"

Konferansta konuşan Robert Bosch Engineering and Business Solutions Private Limited Bölüm Yöneticisi Kulkarni Raghavendra Ramakrishna da "Nesnelerin İnterneti (IoT) ittifakı kurmaya çalışıyoruz. Bu otomotivi ilgilendiriyor. Bir grup insanı bir araya getiriyoruz. Özellikle Avrupa'daki aktörler burada bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeşil enerji ekosistemini kullanmak istediğinizde blockchainlere ihtiyaçlarının olduğunu burada otonom tüketimden bahsettiklerini belirten Ramakrishna, "Blockchain alanlararası entegrasyonu sağlıyor. Sadece aracın içine bakmıyor aracın dışı ile ilgili ekosistem yaratmış oluyor. Biz IoT ittifakı kurmaya çalışıyoruz. Büyük otomotiv üreticileri Almanya ile beraber çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sorunsuz bir teknoloji aradıklarını belirten Ramakrishna şunları kaydetti:

"Aracın dışındaki birçok şey dev bir ekosistemi oluşturuyor. Blockchain bir teknoloji olarak böyle bir sistemde sorunları çözebilir mi? Çünkü şöyle bir tehdit var. Dijital araç yeni bir Avatar gibi. Bu arabayı kim ister? Önemli bir soru. Böyle bir ekonomik aracı kim yapacak? Birkaç örnek tedarik zinciri tarafında görülüyor.

Gelecek ürünle ilgili olmayan iş modelleri ile ilgili olacak. Burada esas mücadele neyi imal ettiğimiz değil iş modellerimiz mühim olacak. Bir teknoloji olarak Blockchain ortak bir oyun alanı oluşturabilir iş modelimize göre buna inanıyoruz. Blockchain öyle bir teknolojiki bir işletim sistemi oluşturabilir ürünler için. Örnek verecek olursak bir sonraki kuşak arabaya sahip olmak istemeyecek dolayısıyla her bir üründe iş modelinin değişmesi gerekiyor. Her bir ürünün dijitalleşmesi gerekiyor sadece internete bağlı olması yeterli değil, aynı zamanda internete bağlandığınızda nasıl bir değer yaratıyorsunuz? Ona bakmak lazım."

IAEC'18 konferansı otomotiv sanayinin mühendislik konularında atması gereken adımların, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerinin ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerinin teknik bir bakış açısıyla aktarılması hedefleniyor.

Konferansta Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını teması çerçevesinde Yeni Gelişmeler, Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri, Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler, Akıllı Araçlar için Adaptif Platform, Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Ekosistemine Etkisi, 5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği, Araçlarda Elektroniğin Geleceği, Araçlarda Yapay Zeka, Teknoloji ve Etik, Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri gibi konu başlıkları tartışılacak.

PARTNERŞekere alternatif yiyecekler nelerdir?Şekere alternatif yiyecekler nelerdir?
'Tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini önemsiyoruz''Tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini önemsiyoruz'
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ali Perşembe'den "Paranın Kuralı"EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ali Perşembe'den "Paranın Kuralı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IAEC'18 Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini önemsiyoruz'

'Tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini önemsiyoruz'

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ali Perşembe'den "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ali Perşembe'den "Paranın Kuralı"

YASED: Türkiye'nin İYKE'de 17 sıra birden yükselmesi "büyük başarı"

YASED: Türkiye'nin İYKE'de 17 sıra birden yükselmesi "büyük başarı"

Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.