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Otomotiv ihracatı ağustosta yüzde 12 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 1,6 milyar dolara geriledi - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: - "Bayram tatili nedeniyle dört iş günü kaybedilmesi, ihracatın geçen yılın ağustos ayına göre düşüşündeki temel etken oldu. Ağustos ayında otobüs-minibüs-midibüs dışındaki tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü görüldü"

Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 1,6 milyar dolar oldu.

Sektörün Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle uzun aradan sonra aylık bazda ilk kez düşüş yaşadığı belirtildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün ihracatı ağustos ayında yüzde 12 azalarak 1,6 milyar dolara geriledi. Son olarak 2016 yılının ocak ayında ihracatta düşüş yaşayan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13 oldu.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ağustosta yüzde 13 azalarak 711 milyon dolara geriledi. Binek otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 507 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12 gerileyerek 191 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 3 artarak 123 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 20 azaldı. İhracat Fransa'ya yüzde 14, İtalya'ya ve Romanya'ya yüzde 16'şar, ABD'ye yüzde 17, İspanya'ya yüzde 27 oranında düştü. Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat yüzde 8 artarken, yine önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 17, Birleşik Krallık'a yüzde 19, Fransa'ya yüzde 27, Slovenya'ya yüzde 19, ABD'ye de yüzde 61 düşüş oldu.
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- "Afrika ülkelerine ihracat yüzde 32 arttı"

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat ağustosta yüzde 12 azalarak 292 milyon dolara indi. Almanya'ya ihracatın gerilemesinde, binek otomobiller ihracatının yüzde 17, yan sanayi ihracatının yüzde 20 gerilemesi etkili oldu.

Fransa'ya ihracat yüzde 9 azalarak 144 milyon dolara, Birleşik Krallık'a yüzde 20 azalarak 129 milyon dolara geriledi. İtalya'ya ihracat yüzde 11, ABD'ye yüzde 18, Belçika'ya yüzde 29, Hollanda'ya yüzde 35 düştü, Polonya'ya yüzde 17, Rusya'ya yüzde 34, Fas'a yüzde 39 arttı.

İtalya'ya ihracatın azalmasında eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 34, yan sanayi ihracatının yüzde 16, Birleşik Krallık'a binek otomobiller ihracatının yüzde 19, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 28 azalması etkili oldu.

Polonya'ya yönelik artışta ise çekiciler ihracatında yaşanan çok yüksek oranlı artış etkili oldu.

Ülke grubu bazında, en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, ağustosta yüzde 15 azalarak 1 milyar 143 milyon dolara geriledi. AB ülkeleri, otomotiv ihracatından yüzde 71 pay aldı. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika ülkelerine ihracat yüzde 32 artarken, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne ise yüzde 18 düşüş yaşandı.

- "Bayram tatili, düşüşteki temel etken oldu"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisi ihracatının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 20 milyar 808 milyon dolara ulaştığını ve Türkiye ihracatında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Sektörün ağustos ayında yüzde 12'lik düşüş yaşamasına rağmen ülke ihracatında ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkati çeken Çelik, "Bayram tatili nedeniyle dört iş günü kaybedilmesi, ihracatın geçen yılın ağustos ayına göre düşüşündeki temel etken oldu. Ağustos ayında otobüs-minibüs-midibüs dışındaki tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü görüldü." ifadesini kullandı.

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