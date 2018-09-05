Otomotiv ihracatı ağustosta yüzde 12 azaldı

Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 1,6 milyar dolar oldu.

Sektörün Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle uzun aradan sonra aylık bazda ilk kez düşüş yaşadığı belirtildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün ihracatı ağustos ayında yüzde 12 azalarak 1,6 milyar dolara geriledi. Son olarak 2016 yılının ocak ayında ihracatta düşüş yaşayan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 13 oldu.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ağustosta yüzde 13 azalarak 711 milyon dolara geriledi. Binek otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 507 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12 gerileyerek 191 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 3 artarak 123 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 20 azaldı. İhracat Fransa'ya yüzde 14, İtalya'ya ve Romanya'ya yüzde 16'şar, ABD'ye yüzde 17, İspanya'ya yüzde 27 oranında düştü. Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat yüzde 8 artarken, yine önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 17, Birleşik Krallık'a yüzde 19, Fransa'ya yüzde 27, Slovenya'ya yüzde 19, ABD'ye de yüzde 61 düşüş oldu.

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