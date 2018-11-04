FİNANS

Otomotiv ihracatı ekimde yüzde 11 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 2,9 milyar dolar oldu - OİB Başkanı Baran Çelik: - "AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 13, Afrika ülkelerine ise yüzde 60 arttı"

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ekim ayında otomotiv endüstrisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, aylık bazda 3,1 milyar dolarla rekor karılan mart ayından sonra en yüksek ikinci rakama imza attı. Endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 19 oldu.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ekimde yüzde 3 artarak 939 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 10 yükselişle 1 milyar 192 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 artarak 471 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 26 yükselerek 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke bazında, en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 2 azalırken, ABD'ye yüzde 24, Polonya'ya yüzde 15, Fas'a yüzde 40, Cezayir'e yüzde 122, Slovenya'ya ise yüzde 48 artış oldu. Önemli pazarlardan Romanya'ya ihracat yüzde 12, İspanya'ya yüzde 10, İran'a yüzde 74 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke Fransa'ya yüzde 4 azalış olurken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 33, İspanya'ya yüzde 24, Polonya'ya yüzde 50, Belçika'ya yüzde 56, İsveç'e yüzde 41, Fas'a yüzde 64 ihracat artışı, Almanya'ya yüzde 14, ABD'ye de yüzde 53 düşüş görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık'a yüzde 22 artış gerçekleşirken, Slovenya'ya yüzde 19, ABD'ye yüzde 89, Belçika'ya da yüzde 39 artış, buna karşılık İtalya ve Fransa'ya yüzde 15'er ve Almanya'ya yüzde 18, Hollanda'ya yüzde 19 ihracat düşüşü oldu.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya yüzde 18 düşüş görülürken, bu ürün grubunda İtalya'ya yüzde 41, ABD'ye yüzde 85 artış, yine Romanya, Bulgaristan ve Çekya'ya da yüksek oranlı artışlar gerçekleşti.

\

- Afrika ülkelerine yüzde 60 ihracat artışı yaşandı

Ülke grubu bazında en büyük pazar Avrupa Birliğine ihracat, ekimde yüzde 13 artarak 2 milyar 270 milyon dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 78 pay aldı. Alternatif pazarlardan Afrika ülkelerine yüzde 60 ihracat artışı yaşanırken, Ortadoğu ülkelerine ihracat yüzde 41 geriledi.

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ekimde yüzde 4 artışla 433 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar İtalya'ya yüzde 3 artışla 278 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya ihracat ise yüzde 7 azalışla 269 milyon dolar oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Başkanı Baran Çelik, yılın 10 ayını geride bırakan otomotiv endüstrisinde ihracatın yüzde 12,5 artışla 26,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Çelik, Otomotiv sektörünün ocak-ekim dönemi ihracat ortalaması 2,6 milyar dolar olduğunu kaydederek, "Ekim ayında binek otomobiller ve otobüs-midibüs-minibüs ihracatı çift haneli artarken, çekiciler ihracatındaki yüksek oranlı artış da devam etti. AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 13 olurken, Afrika ülkelerine ise yüzde 60 arttı." ifadesini kullandı.

PARTNERÖlmenin yasak olduğu ada SvalbardÖlmenin yasak olduğu ada Svalbard
G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyorG3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor
TOKİ, alacaklarına uyguladığı enflasyon oranını yüzde 4'e sabitlediTOKİ, alacaklarına uyguladığı enflasyon oranını yüzde 4'e sabitledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa ekim ayı ihracat otomotiv

En Çok Okunan Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

İranlılar Trabzon'a akın edecek... Turizmciler Karadeniz'i keşfediyor!

İranlılar Trabzon'a akın edecek... Turizmciler Karadeniz'i keşfediyor!

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

Çamlıca Camii'nin bitmesine bir adım kaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan konkordato açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan konkordato açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

TOKİ, alacaklarına uyguladığı enflasyon oranını yüzde 4'e sabitledi

TOKİ, alacaklarına uyguladığı enflasyon oranını yüzde 4'e sabitledi

Hisarcıklıoğlu: Reel sektör ve finans sektörü sırt sırta vermek durumunda

Hisarcıklıoğlu: Reel sektör ve finans sektörü sırt sırta vermek durumunda

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi

Salebin kilosu 700 lira

Salebin kilosu 700 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.