Otomotiv ihracatı ekimde yüzde 11 arttı

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ekim ayında otomotiv endüstrisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, aylık bazda 3,1 milyar dolarla rekor karılan mart ayından sonra en yüksek ikinci rakama imza attı. Endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 19 oldu.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ekimde yüzde 3 artarak 939 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 10 yükselişle 1 milyar 192 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 artarak 471 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 26 yükselerek 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke bazında, en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 2 azalırken, ABD'ye yüzde 24, Polonya'ya yüzde 15, Fas'a yüzde 40, Cezayir'e yüzde 122, Slovenya'ya ise yüzde 48 artış oldu. Önemli pazarlardan Romanya'ya ihracat yüzde 12, İspanya'ya yüzde 10, İran'a yüzde 74 düşüş yaşandı.