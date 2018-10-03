Otomotiv ihracatı Eylül'de yüzde 21 artışla 2.6 milyar dolar

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv ihracatı Eylül'de yüzde 21 artışla 2.6 milyar dolara çıktı.

OİB verilerine göre, otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21.3 artışla 2 milyar 607 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Eylül ayındaki ihracat artışında ticari araçlarda yüksek oranlı, binek otomobillerde de çift haneli artışların etkili olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Otomotiv ihracatından aldığı yüzde 80 pay ile en büyük pazarımız olan AB ülkelerine ihracatımız da Eylül ayında yüzde 25 arttı.

“Otomotiv yan sanayinde artış yüzde 9, binek otomobillerde yüzde 16 oldu.

“Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı eylülde yüzde 9 artışla 862 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 16 artışla 987 milyon dolar oldu.

“Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 8 artarken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 9, ABD’ye yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 77 artış yaşandı. Yan sanayide İran’a ihracat ise yüzde 80 geriledi.

“Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya’ya ihracat yüzde 24 artarken, Birleşik Krallık’a yüzde 58, Slovenya’ya yüzde 97, Polonya’ya yüzde 44, Belçika’ya yüzde 22, Fas’a yüzde 78 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 15 ve ABD’ye yüzde 69 düşüşü yaşandı.

“Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 27 artarken, İtalya’ya yüzde 62, Slovenya’ya yüzde 84, Fransa’ya yüzde 41, Belçika’ya yüzde 88, ABD’ye yüzde 144 artış oldu. Buna karşılık İspanya’ya yüzde 45, İsveç’e yüzde 56 ihracat düşüşü yaşandı.

“Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 8 düşüş görülürken, İtalya’ya yüzde 114, Birleşik Krallık’a yüzde 130 ve Macaristan, Polonya, İsrail, Meksika gibi ülkelere de yüksek oranlı artışlar kaydedildi.

“Ürün gruplarına Ocak-Eylül döneminde bakıldığında ise binek otomobiller ihracatı geçen yıla göre yüzde 6 artarak 9 milyar 156 milyon dolara çıkarken, yan sanayi ihracatı yüzde 17, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 7.5 artış gösterdi.

“Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 18 artışla 425 milyon dolar oldu.

“Almanya’ya olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 16, çekiciler ihracatının yüzde 302 artması etki yaptı. Yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 33 artışla 301 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 35 artışla 249 milyon dolar ihracat kaydedildi.

“Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat eylülde yüzde 25 artışla 2 milyar 88 milyon dolar oldu. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 80 pay aldı.

“Ocak-Eylül döneminde ise AB ülkeleri ihracattan yüzde 78.5 pay alırken, toplamda 18 milyar 365 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.” (Fotoğraflı)

