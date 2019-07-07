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Otomotiv ihracatı haziranda 2,2 milyar dolar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

 ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre haziranda otomotiv ihracatı yüzde 14 düşüşle, 2,2 milyar dolar oldu.

Otomotiv ihracatı haziranda 2,2 milyar dolar oldu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre haziranda otomotiv ihracatı yüzde 14 düşüşle, 2,2 milyar dolar oldu. Haziranda tüm ana ürün gruplarında düşüş yaşanırken, Fransa yüzde 45 artış oranıyla en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükseldi. İhracatta, Hollanda’ya yüzde 170, ABD’ye de yüzde 20 artış gösterdi.
Türkiye otomotiv endüstrisi, haziran ayında yüzde 14 düşüş yaşamasına rağmen ihracatın lider sektörü olmayı sürdürdü. Uludağ OİB verilerine göre, sektörün haziran ayı ihracatı 2,2 milyar dolar olurken, Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 19 düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayında tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü yaşandı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, haziran ayı performansında uzun bayram tatili nedeniyle geçen yılın haziran ayına göre iki iş günü eksik çalışılmasının temel etken olduğunu söyledi. Çelik, “Yılın ilk yarısında Euro/Dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 850 milyon doları aştı. Bununla birlikte haziranda parite kaynaklı kayıp, önceki aylara göre daha düşük oldu. Yılın ilk yarısında ihracat ortalamasında ise 2,5 milyar dolar seviyesini yakaladık” diye konuştu.
BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 10 AZALDI
Ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı haziranda yüzde 10 azalışla 867 milyon dolar, tedarik endüstrisi ihracatı da yüzde 22 düşüşle 701 milyon dolar oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 13 azalarak 406 milyon dolar, otobüs- minibüs- midibüs ihracatı ise yüzde 5 azalarak 115 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Binek otomobiller ihracatı yılın ilk yarısında ise geçen yıla göre yüzde 12 azalarak 5 milyar 764 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı aynı dönemde yüzde 6, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 10 geriledi. Yine aynı dönemde otobüs- minibüs- midibüs ihracatında yüzde 18, diğer ürün grupları altında yer alan çekiciler ihracatında da yüzde 11 artış gerçekleşti.
BİNEK OTOMOBİLLERDE FRANSA'YA YÜZDE 107 İHRACAT ARTIŞI
Haziranda tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 26, ikinci en büyük pazar olan Fransa’ya da yüzde 24 azalma görülürken, İtalya’ya yüzde 22, Romanya’ya yüzde 41, ABD’ye yüzde 16 ve Belçika’ya da yüzde 22 ihracat düşüşü yaşandı. Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 107, Hollanda’ya yüzde 103 ihracat artışı yaşanırken, İtalya, Slovenya ve İsrail’e yüzde 40’ar, Birleşik Krallığa yüzde 43, Belçika’ya yüzde 53, Portekiz’e yüzde de 42 oranında ihracat düşüşü gerçekleşti.
FRANSA, AYLIK İHRACATTA İLK SIRAYA YÜKSELDİ
Haziran ayında Fransa, 354 milyon dolar ile aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükselirken, artış oranı da yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fransa’ya olan artışta binek otomobiller grubundaki yüzde 107 ve otobüs- minibüs- midibüs grubundaki yüzde 48’lik artış etkili oldu. Fransa’ya yılın ilk yarısındaki ihracat da 1 milyar 773 milyon dolar oldu. En büyük ikinci pazar Almanya’ya ise ihracat geçen yıla göre yüzde 17 azalışla 318 milyon dolar oldu. Almanya’ya yönelik düşüşte ise tedarik endüstrisi ihracatının yüzde 26 gerilemesi etkili oldu. Almanya, yılın ilk yarısında ise 2 milyar 200 milyon dolar ile otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olurken, aynı dönemde bu ülkeye ihracat yüzde 11 düştü.
AB'YE İHRACAT DÜŞTÜ, SERBEST BÖLGELERE ARTTI
Haziranda ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 14 düşüşle 1 milyar 756 milyon dolar olurken, AB ülkeleri grup bazında ihracatta yüzde 80 pay ile ilk sırada yer aldı. Orta Doğu ülkelerine yüzde 19, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 36 düşüş, serbest bölgelere ise yüzde 107 ihracat artışı gerçekleşti. Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerine ihracat 11 milyar 875 milyon dolar olurken, aynı dönemde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine ihracat yüzde 9, Orta Doğu ülkelerine yüzde 4 geriledi. Afrika ülkelerine yönelik ihracat ise yüzde 11 oranında arttı.

FOTOĞRAFLI

Otomotiv ihracatı haziranda 2,2 milyar dolar oldu

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