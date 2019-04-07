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Otomotiv ihracatı martta 2,9 milyar dolar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 07.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, geçen ay yüzde 8 düşerek 2,9 milyar dolar oldu - Sektörün Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 18 düzeyinde gerçekleşti

Türk otomotiv sektörü ihracatı, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşerek 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde dolar bazında ihracatta yüzde 6 düşüş yaşandı. Buna rağmen, sektörde satışın büyük bölümünün gerçekleştirildiği avro bazlı ihracatta aynı dönemde yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşmesine rağmen, tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı performansına imza atarak 2,9 milyar dolar oldu. Sektörün Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 18 düzeyinde gerçekleşti.

Mart ayında, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu dışındaki ana ürün gruplarında ihracat düşüşü yaşandı. Toplam ihracattan yüzde 76 pay alan AB ülkelerine ihracat yüzde 12 oranında düştü.

Mart ayına ürün grupları bazında bakıldığında, yüzde 8 azalışla 1 milyar 173 milyon dolar ihracat gerçekleştiren binek otomobil, endüstrinin ihracatındaki en büyük ürün grubu oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı geçen ay yüzde 9 azalarak 950 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16 azalarak 465 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 3 artarak 113 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 12, ikinci en büyük pazar Fransa'ya da yüzde 7 azalma görülürken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a ihracat ise yüzde 21 arttı.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 22 oranında artan ihracatta, İtalya'ya yüzde 40, Almanya'ya yüzde 21, Birleşik Krallık'a yüzde 27, Belçika'ya yüzde 40, Hollanda'ya yüzde 43 düşüş görüldü. Binek otomobil ihracatında İspanya'ya ise yüzde 6 ve İsrail'e de yüzde 84 artış oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 8, önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 10, İtalya'ya yüzde 25, Slovenya'ya yüzde 42 düşüş görülürken, Hollanda'ya yüzde 17, İspanya'ya yüzde 9 artış yaşandı.

Binek otomobiller ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 11 azalarak 2 milyar 940 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı aynı dönemde yüzde 6, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 10 geriledi. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 19 artı.

- En büyük pazar Almanya'ya ihracat 391 milyon dolar

Mart ayında Almanya 391 milyon dolar ihracat ile en büyük pazar olmayı sürdürürken, yılın ilk çeyreğinde bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat da 1 milyar 88 milyon dolar oldu.

En büyük ikinci pazar Fransa'ya ise mart ayında ihracat yüzde 2 artışla 336 milyon dolar oldu. Üçüncü büyük pazar olan İtalya'ya ihracat da yüzde 33 azalarak 270 milyon dolar oldu. Mart ayında yine önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 4, İsrail'e yüzde 50, Romanya'ya yüzde 30 artış oldu.

Fransa'ya olan artışta en büyük ihraç kalemi binek otomobiller grubundaki yüzde 22'lik yükselişin etkisi görüldü.

- Orta Doğu ülkelerine ihracat yüzde 22 arttı

Geçen ay, Orta Doğu ülkelerine ihracat yüzde 22, Afrika ülke grubuna yüzde 1, Kuzey Amerika Serbest Ticaret ülkelerine yüzde 18, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 4 ve Uzak Doğu ülkelerine de yüzde 21 oranında arttı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan AB ülkelerine ihracat mart ayında yüzde 12 düşüşle 2 milyar 200 milyon dolar olurken, AB ülkeleri grup bazında ihracatta yüzde 76 pay ile ilk sırada yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde AB ülkelerine ihracat ise toplam 6 milyar 45 milyon dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat otomotiv

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