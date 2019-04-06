Otomotiv ihracatı martta da düştü

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde daralmasını sürdüren otomotiv sektörünün, şubat ve mart aylarında ihracatta gerilemesi dikkati çekerken ilk çeyrekte sektörün dış satımının yüzde 5,7 düştüğü görüldü.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 44,2 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 7 milyar 758 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-mart döneminde 8 milyar 225 milyon 557 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün ihracatının geçen bir yıllık sürede yüzde 5,7 azaldığını ortaya koydu.

Öte yandan aylık gelişime bakıldığında, otomotiv sektörünün ilk çeyrekteki ihracatının azalmasında şubat ve mart aylarındaki dış satım rakamlarının etkili olduğu görüldü. Geçen yıla göre ocakta 42,6 milyon dolar artıda bulunan sektörün ihracatı, şubatta 250,9 milyon dolar ve martta da 258,9 milyon dolar geriledi.