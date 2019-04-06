FİNANS

Otomotiv ihracatı martta da düştü

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Otomotiv pazarının yurt içinde ilk çeyrekte yüzde 44,2 daralmasının ardından, sektörün ihracatındaki düşüş de ikinci aya taşındı - Geçen yılın ilk çeyreğine göre ocakta 42,6 milyon dolar artıda bulunan otomotiv sektörünün ihracatı, şubatta 250,9 milyon dolar ve martta 258,9 milyon dolar gerileyerek ilk çeyrekte yüzde 5,7 azalmış oldu - Sektörün ihracatının en fazla azaldığı ülkeler İtalya, Almanya ve İran şeklinde sıralanırken, bu 3 ülkedeki kayıp 460 milyon doları buldu - İsrail, ilk çeyrekte otomotiv sektörünün ihracatını en fazla artırdığı ülke oldu

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde daralmasını sürdüren otomotiv sektörünün, şubat ve mart aylarında ihracatta gerilemesi dikkati çekerken ilk çeyrekte sektörün dış satımının yüzde 5,7 düştüğü görüldü.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 44,2 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 7 milyar 758 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-mart döneminde 8 milyar 225 milyon 557 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün ihracatının geçen bir yıllık sürede yüzde 5,7 azaldığını ortaya koydu.

Öte yandan aylık gelişime bakıldığında, otomotiv sektörünün ilk çeyrekteki ihracatının azalmasında şubat ve mart aylarındaki dış satım rakamlarının etkili olduğu görüldü. Geçen yıla göre ocakta 42,6 milyon dolar artıda bulunan sektörün ihracatı, şubatta 250,9 milyon dolar ve martta da 258,9 milyon dolar geriledi.

Böylece Türkiye'nin 44,6 milyar dolarlık ilk çeyrek ihracatından yüzde 17,4 pay alan sektör, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 467,1 milyon dolarlık daha az ihracat gerçekleştirdi.

- En fazla ihracat kaybı İtalya'da

Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı İtalya çekti.

Sektörün İtalya'ta ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 256 milyon 168 bin dolar azalarak 687 milyon 902 bin dolara geriledi. İtalya'nın ardından Almanya'ya 120 milyon 457 bin dolarlık, İran'a 82 milyon 990 bin dolarlık kayıp yaşandı.

İtalya, Almanya ve İran'a ihracat kaybı ise 459 milyon 615 bin doları buldu. ABD 61,3 milyon dolarlık, Belçika 49,8 milyon dolarlık, Portekiz 31,4 milyon dolarlık, İsveç de 30,8 milyon dolarlık ihracat kaybıyla, dış satımı azalan ülkeler arasında üst sıralarda yer aldı.

- En büyük pazar Almanya

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında yine Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Sektörün ocak-mart döneminde en büyük pazarı 1 milyar 88 milyon 739 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı 827 milyon 778 bin dolarla Fransa, 748 milyon 868 bin dolarla İngiltere takip etti.

Öte yandan ilk çeyrekte otomotiv endüstrisinin ihracatını en fazla artırdığı ülke İsrail oldu. İsrail'e ihracat ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 54 milyon 557 bin dolar artarak 220 milyon 260 bin dolara yükseldi.

İsrail'in ardından sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler Romanya, İspanya, Slovenya, Macaristan, Polonya, Irak, Cezayir ve Rusya şeklinde sıralandı.

Bu dönemde ihracat, Romanya'ya 53,4 milyon dolar artarak 267,5 milyon dolara, İspanya'ya 40,2 milyon dolar yükselerek 484,2 milyon dolara ulaştı. Söz konusu artış miktarı Slovenya'da 24,8 milyon dolar, Macaristan'da 23,3 milyon dolar, Polonya'da 20,3 milyon dolar, Irak'ta 19 milyon dolar, Cezayir'de 17,1 milyon dolar ve Rusya'da 13,2 milyon dolar oldu.

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