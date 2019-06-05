Otomotiv ihracatı mayısta 2,7 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi, ihracattaki düşüşe rağmen tarihindeki en yüksek ikinci mayıs ayı performansını yakaladı.

Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan ve aldığı pay yüzde 16,4 olan otomotiv sektörünün, mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düşerek 2,7 milyar dolar, yılın ilk beş aylık ihracat ortalaması ise 2,6 milyar dolar oldu.

Otomotiv endüstrisinin ocak-mayıs döneminde kaydedilen ihracatı ise yüzde 5,5 azalışla 13 milyar 129 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayı geride kalırken sektörün avro/dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 800 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, mayıstaki kaybın önceki aylara göre daha düşük olduğunu aktardı.

Bu gelişmede tedarik endüstrisi ve otobüs-minibüs-midibüs gruplarındaki artışın etkili olduğuna işaret eden Çelik, "Diğer ürün gruplarında ise düşüş yaşadık. En büyük pazarımız AB ülkelerine ihracat yüzde 6 düştü ama buna karşılık, alternatif pazarlarda yüzde 55'e varan oranlarda çift haneli artışlar kaydettik. En büyük ülke pazarımız Almanya'ya ihracatımız küçük de olsa yeniden artışa geçerken yine ABD'ye yüzde 80 gibi oldukça iyi bir artış sergiledik." ifadelerini kullandı.