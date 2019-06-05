FİNANS

Otomotiv ihracatı Mayıs'ta yüzde 0.2 düşüşle 2.7 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün ihracatı Mayıs ayında yüzde 0.2 düşüşle 2.7 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 5 Haziran (DHA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün ihracatı Mayıs ayında yüzde 0.2 düşüşle 2.7 milyar dolara geriledi.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Mayıs ayındaki kaybın önceki aylara göre daha düşük olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Bu gelişmede tedarik endüstrisi ve otobüs-minibüs-midibüs gruplarındaki artış etkili oldu. En büyük pazarımız AB Ülkeleri’ne ihracat yüzde 6.0 düştü ama buna karşılık, alternatif pazarlarda yüzde 55'e varan oranlarda çift haneli artışlar kaydettik. En büyük ülke pazarımız Almanya'ya ihracatımız küçük de olsa yeniden artışa geçerken, yine ABD'ye de yüzde 80 gibi oldukça iyi bir artış sergiledik."
Otomotiv endüstrisinin Ocak-Mayıs dönemi ihracatı da yüzde 5.5 düşüşle 13 milyar 129 milyon dolara geriledi.
OİB açıklamasına göre, yılın ilk beş ayı geride kalırken, sektörün euro/dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 800 milyon dolar oldu.
Mayıs ayı performansına ürün grupları bazında bakıldığında, toplam ihracattan yüzde 36 pay alan otomobillerde ihracat yüzde 5 azalarak 997 milyon dolara indi.
Geçen ay ihracatı yüzde 5.5 artarak 1 milyar 62 milyon dolar olan tedarik endüstrisinin sektör ihracatından aldığı pay da yüzde 38.5'e yükseldi.
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 17 azalarak 390 milyon dolara gerilerken, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 39 artarak 206 milyon dolara çıktı.
Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat 6.0, İtalya’ya da yüzde 15, İspanya’ya yüzde 17, Birleşik Krallık’a yüzde 10, Belçika’ya yüzde 51, Hollanda'ya yüzde 58 düştü.
Buna karşılık, ihracatta Polonya'ya yüzde 28, Slovenya'ya yüzde 26, Portekiz'e yüzde 30 ve İsveç'e yüzde 20 artış oldu.

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