Otomotiv ihracatı mayısta zirve yaptı

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, 28 aydır aralıksız ihracat artışı grafiğini sürdürüyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) mayıs verilerine göre, sektörün mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 2,8 milyar dolar oldu. Sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 20'lik payla bir kez daha Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisindeki artış grafiği, aralıksız 28 aydır sürüyor. Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza atan sektörün, ocak-mayıs dönemi olan ilk 5 aylık ihracatı da yüzde 17 artarak 13 milyar 894 milyon dolara çıktı ve Türkiye ihracatındaki ilk sıradaki yerini korudu.

- Otomotiv yan sanayisi ihracatı yüzde 24 arttı

Ürün grupları bazında bakıldığında, mayısta otomotiv yan sanayisi ihracatı yüzde 24 artışla 1 milyar 8 milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 1 milyar 52 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 yükselerek 471 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 4 azalarak 149 milyon dolar oldu.