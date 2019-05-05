Otomotiv ihracatı nisanda 2,6 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ikinci nisan ayı performansını yakaladığını bildirdi.

OİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı nisan ayında yüzde 9,8 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. Nisan ayında yaşadığı düşüşe rağmen otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ikinci nisan ayı performansını yakaladı.

Türkiye ihracatında halen ilk sırada yer alan ve aldığı pay yüzde 17 olan otomotivin yılın ilk dört aylık ihracat ortalaması 2,6 milyar dolara ulaştı. Otomotiv endüstrisinin ocak-nisan döneminde kaydedilen ihracatı yüzde 6,8 azalışla 10 milyar 373 milyon dolar oldu.

Nisan ayı ihracatında ürün grupları bazında otobüs, minibüs, midibüs dışındaki diğer ürünlerde düşüş yaşanırken, sektör ihracatından yüzde 76 pay alan AB ülkelerine ihracatta da yüzde 13 oranında düşüş görüldü.

Nisan ayı performansına ürün grupları bazında bakıldığında, ihracattan yüzde 37 pay alan binek otomobillerde ihracat yüzde 23 azalarak 961 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 azalarak 926 milyon dolar olurken, sektör ihracatından ikinci büyük payı aldı.