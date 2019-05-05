FİNANS

Otomotiv ihracatı nisanda 2,6 milyar dolar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ikinci nisan ayı performansını yakaladı - Otobüs, minibüs, midibüs ihracatı yüzde 14 artarak 170 milyon dolara çıktı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ikinci nisan ayı performansını yakaladığını bildirdi.

OİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı nisan ayında yüzde 9,8 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. Nisan ayında yaşadığı düşüşe rağmen otomotiv endüstrisi tarihindeki en yüksek ikinci nisan ayı performansını yakaladı.

Türkiye ihracatında halen ilk sırada yer alan ve aldığı pay yüzde 17 olan otomotivin yılın ilk dört aylık ihracat ortalaması 2,6 milyar dolara ulaştı. Otomotiv endüstrisinin ocak-nisan döneminde kaydedilen ihracatı yüzde 6,8 azalışla 10 milyar 373 milyon dolar oldu.

Nisan ayı ihracatında ürün grupları bazında otobüs, minibüs, midibüs dışındaki diğer ürünlerde düşüş yaşanırken, sektör ihracatından yüzde 76 pay alan AB ülkelerine ihracatta da yüzde 13 oranında düşüş görüldü.

Nisan ayı performansına ürün grupları bazında bakıldığında, ihracattan yüzde 37 pay alan binek otomobillerde ihracat yüzde 23 azalarak 961 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 azalarak 926 milyon dolar olurken, sektör ihracatından ikinci büyük payı aldı.

- Otobüsler ürün grubunda artış yüzde 14 oldu

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 1 azalarak 469 milyon dolar, otobüs, minibüs, midibüs ihracatı da yüzde 14 artarak 170 milyon dolara çıktı.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 36 düşerken, İtalya'da yüzde 41, İspanya'da yüzde 34, Almanya'da yüzde 33, Birleşik Krallık'ta yüzde 17, Belçika'da yüzde 36, İsveç'te yüzde 22 düşüş görüldü. Buna karşılık İsrail’e yüzde 15, Slovenya ve Macaristan’a yüzde 19’ar oranında ihracat artışı gerçekleşti.

Binek otomobillerde ABD'ye yönelik ihracat ise yüzde 43 bin 947 gibi bir oranda arttı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 11 ve ikinci en büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 1 azalma görülürken, yine Romanya'ya yüzde 23 gerileme oldu.

Buna karşılık Birleşik Krallık'a yüzde 17, ABD'ye yüzde 24, Cezayir'e yüzde 58 ihracat artışı kaydedildi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 72, İspanya'ya yüzde 30 ihracat artışı görülürken, İtalya'ya yüzde 41, Belçika'ya yüzde 13, Hollanda'ya yüzde 18, Almanya'ya yüzde 26 ve İsveç'e yüzde 59 düşüş oldu.

Nisan ayında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 18 azalışla 368 milyon dolar oldu. Yine önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 23 oranında düşüşle 268 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya'ya ihracat da yüzde 28 azalarak 237 milyon dolar oldu.

Nisan ayında önemli pazarlardan İspanya ve Hollanda'ya yüzde 24'er, Belçika'ya yüzde 22 ihracat düşüşü görülürken, Birleşik Krallık'a yüzde 14, Slovenya'ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 57 ihracat artışı kaydedildi.

Almanya'ya yaşanan düşüşte binek otomobiller ihracatının yüzde 33, tedarik endüstrisi ihracatının yüzde 11, Fransa'ya olan düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 36, İtalya'ya görülen düşüşte de binek otomobiller ihracatının yüzde 41 gerilemesi etkili oldu.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat nisanda yüzde 13 düşüşle 1 milyar 998 milyon dolar oldu. Nisanda Afrika ülke grubuna yüzde 30, Kuzey Amerika serbest ticaret bölgesi ülkelerine yüzde 14 oranında ihracat artışı yaşandı.

Ocak-nisan döneminde AB ülkelerine ihracat 8 milyar 43 milyon dolar olurken, Kuzey Amerika serbest ticaret bölgesine ihracat yüzde 19, Ortadoğu ülkelerine yüzde 4 geriledi.

Afrika ülkelerine ise yüzde 10, Uzakdoğu ülkelerine de yüzde 12 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

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