Otomotiv ihracatında artış

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ağustos ayında yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik üyesi firmalar aracılığıyla yılın sekiz ayındaki dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,48 artışla 21 milyar 648 milyon dolara çıktı.

UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı yüzde 13,49 artışla 31 milyar 877 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşirken, ağustos ayındaki dış satım 1 milyar 688 milyon dolar oldu.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 düşüşle 1 milyar 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

OİB'in 1 Ocak-31 Ağustos 2018 dönemindeki sekiz aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,75 artışla 18 milyar 792 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık dış satımı da yüzde 12,92 yükselişle 27 milyar 709 milyon dolara ulaştı.